Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A l’Assemblée nationale, la montre tourne sur la réforme des retraites. Que les députés aient ou non achevé l’examen du projet de loi, les discussions prendront fin vendredi à minuit en première lecture. Le texte partira ensuite au Sénat. Alors que le camp présidentiel ne cesse de dénoncer « l’obstruction » de la gauche, la Nupes a annoncé lundi soir retirer « un millier d’amendements » pour avancer dans l’examen du texte. Reste à savoir si cela permettra aux députés d’aller jusqu’à l’article 7, qui porte sur le report de 62 à 64 ans de l’âge de départ en retraite. Rien n’est encore certain car, même après cette annonce, il reste encore plus de 14.000 amendements au compteur.

La colère ne retombe pas dans le secteur de la santé. Tous les syndicats de praticiens libéraux appellent une nouvelle fois à la fermeture des cabinets médicaux et à une manifestation à Paris ce mardi. Ils veulent ainsi obtenir de meilleurs tarifs et bloquer une réforme qui facilite l’accès à d’autres soignants. Dans la capitale, le cortège s’élancera à partir de 13 heures entre le ministère de la Santé et le Sénat, où une proposition de loi sur « l’accès direct » à certains paramédicaux (infirmiers, kinés, orthophonistes) doit être examinée en fin de journée.

Les Etats-Unis sont encore endeuillés par une fusillade. Trois personnes ont été tuées et cinq blessées lundi par un homme qui a ouvert le feu dans un campus à Lansing, à l’ouest de Detroit. Il a tiré peu après 20 heures dans un bâtiment de l’université, avant de se déplacer à pied vers un autre bâtiment où des coups de feu ont également été entendus, a déclaré Chris Rozman, chef par intérim de la police du campus. Le suspect a ensuite pris la fuite.