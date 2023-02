Besoin d’une mise à jour sur l’actu du week-end ? C’est parti.

1. Enquête ouverte pour homicide involontaire après l’accident impliquant Pierre Palmade

L’humoriste, gravement blessé dans un accident de voiture vendredi vers 19 heures sur la route départementale D372 en Seine-et-Marne, est toujours en réanimation. D’après les premiers éléments de l’enquête, le véhicule qu’il conduisait a « fait une forte embardée qui l’a amené sur la chaussée opposée avec un choc presque frontal » avec une voiture arrivant en sens inverse, blessant grièvement trois personnes qui s’y trouvaient, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé, a indiqué une source policière. Les analyses toxicologiques menées sur Pierre Palmade ont montré que ce dernier était sous l’empire de la cocaïne. Samedi, une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants. Ce dimanche, une perquisition a été menée dans la maison de l’artiste à Cély-en-Bière.

L’info en plus : Mort d’Héléna Cluyou : « Discrète, souriante et altruiste »… L’hôpital de Brest a rendu hommage à la jeune élève infirmière dont le corps calciné a été retrouvé jeudi à l’entrée de la presqu’île de Crozon.





2. La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas

Samedi 11 février, une nouvelle manifestation, sans appel à la grève, a été organisée par les syndicats afin que les personnes souhaitant se mobiliser contre la réforme des retraites puissent facilement rejoindre le cortège. La CGT a revendiqué 2,5 millions de manifestants en France, et le ministère de l’Intérieur 963.000. Un chiffre en augmentation par rapport au mardi 7 février (757.000 manifestants pour la police). L’examen du projet de loi se poursuit à l’Assemblée et les syndicats ont déjà annoncé une journée d’action le jeudi 16 février, qui devrait être, théoriquement, la veille de la fin de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Mais c’est la journée du 7 mars qui semble être une date cible pour les syndicats, lesquels menacent de mettre “la France à l’arrêt” avant de prévoir des actions ciblées le 8 mars, Journée international du droit des femmes.

L’info en plus : Majorité, LFI, LR, RN… Quel député êtes-vous ? Le projet de réforme des retraites du gouvernement est actuellement débattu à l’Assemblée nationale. Quelle serait votre stratégie dans l’Hémicycle ?

3. La Française Julia Simon, championne du monde de poursuite en biathlon

La biathlète française Julia Simon, 26 ans, est devenue pour la première fois championne du monde de poursuite (10 km), dimanche à Oberhof, en Allemagne. La leader du classement général de la Coupe du monde a devancé l’Allemande Denise Herrmann-Wick et la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland. Simon s’offre une deuxième médaille dans ces Mondiaux après le bronze remporté avec le relais mixte français en ouverture. Avec ce premier titre mondial individuel, Simon confirme sa domination cette saison. En tête du classement général de la Coupe du monde, elle a déjà remporté trois courses individuelles (dont deux poursuites).

L’info en plus : Rien ne va plus au PSG. Au-delà de la défaite sur le rocher, le Paris Saint-Germain a connu quelques tensions internes à Monaco. Avec pour protagonistes Neymar, Marquinhos et Luis Campos.

4. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie dépasse les 33.000 morts

Le bilan du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie s’élève ce dimanche à 33.179 morts, selon les derniers bilans officiels. Le tremblement de terre de magnitude 7,8, suivi par un second séisme à peine moins puissant, a fait 29.605 morts dans le sud de la Turquie, a annoncé dimanche l’Afad, l’organisme public turc de gestion des catastrophes, tandis que les autorités ont dénombré 3.574 morts en Syrie. Selon l’Onu, le bilan pourrait « doubler », en particulier en Syrie où les secours internationaux ont du mal à arriver.

L’info en plus : Onze personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées samedi dans une attaque attribuée au groupe Etat islamique (EI) dans le centre de la Syrie. Le groupe djihadiste a attaqué environ 75 personnes samedi alors qu’elles ramassaient des truffes dans la région de Palmyre.

5. Un « objet non identifié » abattu dans le ciel canadien

Décidément, le ciel nord-américain est encombré de curieux objets depuis une semaine. Un avion de combat américain a abattu samedi après-midi un objet non identifié au-dessus du Canada, dans le cadre d’une opération conjointe entre Washington et Ottawa. L’engin, qui volait à une altitude d’environ « 40.000 pieds » (12.200 mètres), « était entré illégalement dans l’espace aérien canadien et constituait une menace (possible) pour la sécurité des vols civils », a déclaré à la presse la ministre de la Défense nationale du Canada, Anita Anand. L’objet a été abattu à « environ 100 miles (160 km, NDLR) de la frontière canado-américaine » vers 20h40 GMT, a-t-elle ajouté. La veille, les Etats-Unis ont détruit un autre objet volant de « la taille d’une petite voiture » qui survolait le Yukon, une région frontalière avec le Canada. Ces destructions interviennent moins d’une semaine après la destruction d’un ballon chinois « de la taille de 3 bus » abattu au-dessus du territoire américain. Des images capturées par des avions militaires américains montrent que ce ballon était bien équipé d’outils d’espionnage et non destinés à la météo.

L’info en plus : Arne Treholt, le plus célèbre espion norvégien, est mort. Condamné en 1985 à vingt ans de prison pour espionnage et pour haute trahison, il avait reconnu avoir fourni à des puissances étrangères des documents, sans importance selon lui, et avoir reçu des dédommagements financiers, tout en rejetant les accusations d’espionnage.