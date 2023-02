Manifestation contre la réforme des retraites EN DIRECT : Les syndicats prêts à « mettre la France à l’arrêt » le 7 mars…

11h08 : La mobilisation ne faiblit pas à Troyes

Comme depuis le début du mouvement, la lutte contre le texte ne se fait pas qu’à Paris. Les petites et moyennes villes sont particulièrement mobilisées et manifestent souvent plus tôt dans la journée, comme ici à Troyes.





Du monde à Troyes pour la manif, pas le même public qu'en semaine c'est cool. Et pour la première fois y'a la police 🤔 #manif11fevrier #greve11fevrier pic.twitter.com/GQ3W5n8m8w — Ambrine | Robi-Robot (@RobiRobot_) February 11, 2023