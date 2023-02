Huit suspects, six mineurs et deux adultes ont été interpellés et placés en garde à vue, jeudi, après les manifestations de lycéens contre la réforme des retraites à Béziers (Hérault), indique le parquet. Plusieurs individus avaient coupé la circulation d’une avenue, à l’aide de barrières de chantiers, de chariots et de poubelles. Ces dernières, relate le parquet, ont été incendiées, nécessitant l’intervention des pompiers.

Les policiers ont fait l’objet lors de ces manifestations d’outrages et de jets de projectiles, notamment de pierres, sans que celles-ci ne les atteignent. La police a riposté avec des gaz lacrymogènes et un tir de LBD. Selon le parquet, plusieurs policiers ont déposé plainte pour outrages et jets de projectiles. Lors des interpellations, l’un des mineurs est soupçonné de s’être rebellé, blessant légèrement l’un des policiers.









L’un des mineurs a été relâché. En revanche, les sept autres individus ont passé la nuit dans les geôles du commissariat. Les deux majeurs feront l’objet d’une comparution dans le cadre d’un « plaider-coupable ». Le parquet va requérir le placement sous contrôle judiciaire de deux mineurs, déjà connus de la justice, en attendant leur jugement. Enfin, les trois autres, mineurs, accusés d’avoir participé à l’incendie des poubelles, inconnus de la justice, seront prochainement convoqués afin d’évaluer leurs sanctions.