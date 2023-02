Pour cette manifestation qu’ils espèrent massive, les organisateurs ont opté pour un parcours simple, basique. En effet le cortège contre la réforme des retraites portée par le gouvernement Borne, quittera la place de la République dès 13 heures (et non 14 heures comme les fois précédentes) pour rejoindre la place de la Nation vers 19 heures.









A République, les manifestants prendront la direction sud-est via le boulevard Beaumarchais pour rallier la Bastille. Puis ils emprunteront la rue de Lyon et l’avenue Daumesnil avant de remonter l’avenue Diderot pour déboucher sur la place de la Nation.

Comme pour les précédentes journées de mobilisation, un « dispositif de circulation sera mis en place autour de la manifestation », précise la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Automobilistes, évitez le secteur !

Cette dernière ajoute, en outre, que « la circulation routière risque d’être fortement perturbée au centre et à l’est de Paris » et qu’il est donc « vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l’évènement ». Néanmoins, les personnes devant se rendre au centre hospitalier d’ophtalmologie des Quinze-vingts « auront la possibilité d’emprunter des couloirs protégés, accessibles via la rue du Chemin Vert/boulevard Beaumarchais, avenue Ledru-Rollin/avenue Daumesnil, rue Chaligny/boulevard Diderot ».