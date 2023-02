Le gouvernement refuse de céder et les syndicats se préparent à un long bras de fer sur la réforme des retraites. Le mouvement de contestation contre le report de l’âge légal de départ à 64 ans pourrait s’inscrire sur le temps long. Plusieurs journées de mobilisation sont déjà prévues dans les semaines qui viennent. 20 Minutes vous propose un point sur ces dates afin d’y voir plus clair.

Samedi 11 février

La quatrième journée de mobilisation s’approche à grands pas. L’intersyndicale table sur une contestation plus massive que mardi. Les syndicats tentent, en attendant, d’entretenir la flamme de la contestation : les réseaux TGV, TER, Transilien et Intercités ont connu de nouvelles perturbations mercredi, deux syndicats cheminots (la CGT-Cheminots et SUD-Rail) ayant encore appelé à cesser le travail.

Les grévistes de TotalEnergies ont également reconduit la grève. Soucieuses de ne pas rendre leur action impopulaire, les fédérations de cheminots n’ont toutefois pas appelé à la grève samedi, premier jour de vacances pour la zone B et mi-temps de celles de la zone A.

Jeudi 16 février

Les huit principaux syndicats se sont accordés sur une cinquième journée de mobilisation le 16 février contre la réforme des retraites. « Les prochaines manifestations vont montrer l’ampleur de la contestation », a affirmé mercredi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

Mardi 7 mars

La sixième journée de mobilisation est déjà prévue. Les syndicats appellent à une grève totale et reconductible dans tout le pays à compter du 7 mars 2023. Le mouvement pourrait se durcir à partir de cette date-là, si aucune concession n’a toujours été faite par l’exécutif et alors que la réforme est assez impopulaire. « Il y aura une grosse journée le 7 », a prévenu Yvan Ricordeau, le secrétaire national de la CFDT ce jeudi.

Mercredi 8 mars

La mobilisation continuera pour le mercredi 8 mars. D’après le secrétaire national de la CFDT, une « initiative particulière en lien avec la Journée internationale des droits des femmes » a été prévue pour ce jour. La réforme des retraites est accusée par l’opposition d’être particulièrement défavorable aux femmes. Notamment parce que le recul de l’âge de départ à 64 ans annulera pour certaines femmes les années gagnées grâce à la naissance de leurs enfants.