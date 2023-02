Les plus taquins diront qu’elle a tardé à se décider. Ce lundi 6 février, l’université Rennes-2 a vu plusieurs centaines d’étudiants voter le blocage de la fac de sciences humaines. Un vote à main levée s’est improvisé après une réunion publique du député La France insoumise Louis Boyard. Le jeune élu était l’invité du syndicat étudiant Union pirate pour prendre la parole à la veille de la troisième mobilisation contre la réforme des retraites. Pas étonnant que le député ait accepté, puisque deux de ses assistants parlementaires restent des membres actifs de l’Union pirate, syndicat majoritaire de l’université rennaise.

Contre la réforme des retraites et la précarité étudiante, les étudiants bloquent la fac de Rennes 2. Le mobilier est sorti pour barricader les portes. #rennes #rennes2 #blocage #université #ReformesDesRetraites pic.twitter.com/MywzB5WF4u — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) February 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dès le vote du blocage, des centaines d’étudiants ont entrepris de vider les salles de leur mobilier. Des dizaines de tables et des centaines de chaises ont été sorties des bâtiments L et D. « En quinze ans à Rennes-2, je n’avais jamais vu autant d’étudiants bloquer si rapidement », assure Fabien Caillé, proche collaborateur du député Louis Boyard. « Ça couvait depuis un moment », ajoute-t-il. Les cours prévus dans les salles vidées de leur mobilier sont annulés. On ignore pour l’heure si tous les enseignements sont concernés.









Une troisième journée de contestation est prévue ce mardi 7 février à l’appel des syndicats et de plusieurs partis politiques. À Rennes, la manifestation se déroulera à partir de 11 heures. Lors des deux premiers rassemblements, entre 20 000 et 30 000 manifestants avaient défilé dans la capitale bretonne.