Réforme des retraites EN DIRECT : « Il n’y a plus de discussion possible, nous devons rejeter ce texte », martèle Marine Le Pen...

13h54 : Une organisation patronale demande la même durée d’activité pour tous

L’Union des entreprises de proximité (U2P), qui représente artisans, commerçants et professions libérales, a demandé lundi dans un communiqué que « les actifs qui ont commencé tôt soient soumis à la même durée d’activité que les autres ». La troisième organisation patronale française avait soutenu le projet de réforme des retraites lors de sa présentation le mois dernier, déclarant son « adhésion » à des mesures « de responsabilité » et soulignant que le report de l’âge légal à 64 ans permettait « d’écarter » l’augmentation des cotisations et la baisse des pensions.

Aujourd’hui, l’U2P estime qu'« une mesure injuste est apparue depuis au grand jour, sans qu’elle ait été annoncée lors des concertations préalables : les actifs qui ont commencé à travailler tôt, notamment les carrières longues, bien que bénéficiant de la possibilité de partir avant l’âge légal, seraient amenés à travailler 44 ans, soit un an de plus que les autres actifs ». Répondant à une demande des députés LR, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé dimanche que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourraient partir après 43 ans de cotisations, soit à 63 ans.