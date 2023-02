Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bras de fer va encore être intense cette semaine sur la réforme des retraites. Le projet arrive en effet ce lundi dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, pour deux semaines à haut risque. La pression ne cesse de monter pour le gouvernement sur ce texte très contesté, alors que les opposants organisent deux nouvelles journées de mobilisation, mardi et samedi. Le coup d’envoi des débats sera donné à 16 heures, dans un Palais-Bourbon qui s’annonce archi-comble, pour cette bataille autour du report de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite. Les députés LFI défendront d’emblée une demande de rejet de l’ensemble de la réforme. Puis le groupe RN, également contre les 64 ans, portera sa demande de référendum sur la réforme. L’Assemblée s’attellera ensuite aux quelque 20.000 amendements déposés sur le projet de loi, dont 13.000 par LFI.

La Syrie et la Turquie ont tragiquement été frappées ce lundi par un violent séisme. Au moins 237 personnes ont été tuées en Syrie et au moins 53 chez son voisin où se trouve l’épicentre. Le tremblement de terre a provoqué l’effondrement de nombreuses habitations. Selon l’institut sismologique américain USGS, de magnitude 7,8, il a eu lieu à 04h17. « Toutes nos équipes sont en alerte », a indiqué le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu, précisant que « c’est un appel y compris à l’aide internationale ». Sur le terrain, les secouristes turcs et la défense civile ainsi que les pompiers syriens sont toujours à l’œuvre ce lundi matin pour tenter d’extraire d’éventuelles victimes des décombres.

Beyoncé règne plus que jamais sur le monde de la musique. L’artiste est devenue dimanche l’artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, à Los Angeles. Seule ombre au tableau pour la « reine » : le prix suprême du meilleur album lui a encore échappé, au profit de la popstar britannique Harry Styles. Avec quatre nouveaux gramophones, dont la meilleure chanson R & B (Cuff it) ou le meilleur album dance/électronique (Renaissance) « Queen B » repart tout de même les bras chargés. Elle devra donc faire de la place sur son étagère pour y disposer les 32 récompenses de toute sa carrière, un record absolu, une de plus que le chef d’orchestre Georg Solti dans les années 1990.