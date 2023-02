Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les syndicats ont une nouvelle fois marqué des points dans la rue contre la réforme des retraites. Dans toute la France, un nombre record d’opposants ont défilé mardi pour tenter de faire reculer le gouvernement notamment sur le report de l’âge légal de départ à 64 ans. Selon les syndicats, plus de 2,5 millions de personnes ont défilé dans le pays. Le ministère de l’Intérieur en a compté moitié moins, mais tout de même plus de 1,27 million. C’est davantage donc que la première mobilisation du 19 janvier, et même plus que le record historique de 2010, au plus fort de la contestation contre une précédente réforme des retraites. Forts de ce nouveau succès, les huit principaux syndicats français ont décidé de prolonger le mouvement en appelant à deux nouvelles dates de mobilisation, mardi 7 et samedi 11 février.

Alors que la colère continue de monter contre la réforme des retraites, le gouvernement va se lancer ce mercredi dans un autre dossier explosif. Le projet de loi sur l’immigration, critiqué aussi bien à gauche qu’à droite, va en effet être présenté en Conseil des ministres. Le texte prévoit une série de mesures pour faciliter les expulsions, une réforme du droit d’asile et un volet intégration, notamment la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les « métiers en tension » (restauration, bâtiment…) où les employeurs peinent à embaucher. Le projet de loi est porté par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, pour son volet sécuritaire, et celui du Travail, Olivier Dussopt, pour la partie plus économique et sociale.

Trois ans après le Brexit, le Royaume-Uni est en crise. Selon les dernières prévisions du FMI, ce sera cette année la seule économie majeure à subir une récession, avec une contraction de 0,6 % de son PIB. Surtout, l’inflation qui atteint 10,5 % pousse de nombreux Britanniques dans la pauvreté. Résultat : enseignants, cheminots, fonctionnaires… se préparent ce mercredi à une nouvelle journée de grèves massives, la plus importante en une décennie. Jusqu’à un demi-million de personnes pourraient débrayer à la veille de la date marquant les cent premiers jours du gouvernement de Rishi Sunak. Les perturbations seront fortes à la fois dans les transports et les écoles et concerneront au final, par effet domino, toute l’économie. Les grévistes demandent en priorité des salaires en ligne avec la hausse des prix.