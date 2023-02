Alors que dans le même temps la mobilisation a été forte dans la rue contre la réforme des retraites, les débats ont continué sur le texte à l’Assemblée nationale. En soirée, les députés ont approuvé en commission la création d’un « index seniors » dans les entreprises pour améliorer « la place des salariés en fin de carrière ».

Plus de 5.100 amendements sont par ailleurs encore au menu de la commission des Affaires sociales ce mercredi, un nombre qui ne laisse aucune chance aux parlementaires d’en venir à bout d’ici l’heure couperet de 20 heures. Le projet de loi sera ensuite discuté dans l’hémicycle à partir de lundi prochain.

Une « coquille vide » selon un député écologiste

Qualifié d’inutile par la gauche et le RN, ce dispositif d' « index », inscrit à l’article 2, serait obligatoire dès 2023 pour les entreprises de plus de 1.000 salariés, et pour celles de plus de 300 salariés à partir de 2024. Les employeurs seraient passibles de sanctions financières en cas de non-publication de cet index, mais aucune obligation de résultat n’est fixée en termes d’emploi des seniors.

Une « coquille vide » pour le député écologiste Sébastien Peytavie. « Pourquoi pas un numéro vert tant qu’on y est ? », a raillé le député communiste Sébastien Jumel. Les députés de gauche ont donc essayé à l’envi d’obtenir des mesures plus coercitives envers les entreprises, sans succès. La commission a également rejeté une série d’amendements visant à abaisser le seuil de 300 salariés, venant de la gauche mais aussi du camp présidentiel.

La copie initiale sur cet index a été peu retouchée. Contre l’avis de la rapporteure Renaissance, les députés ont adopté mardi soir un amendement de sa collègue Astrid Panosyan visant à faire de l’emploi des seniors un sujet de dialogue social dans les négociations annuelles obligatoires.

Les députés de la Nupes ont en outre profité des heures en commission pour se faire l’écho de la mobilisation nationale mardi des opposants à la réforme. « Tandis que RN et Renaissance défilaient ensemble à la buvette (du Palais-Bourbon), 500.000 personnes manifestaient à Paris », s’est ainsi félicité Jean-François Coulomme (LFI), sous les protestations des intéressés. Alors que la majorité présidentielle en appelait à « un minimum de responsabilité », l’écologiste Sandrine Rousseau a assuré que « les Françaises et les Français comprennent très bien pourquoi nous faisons obstruction à un projet de loi qui fait l’objet de l’obstruction dans la rue ».

Egalement opposés au projet de réforme, les députés RN ont critiqué le retard pris, alors qu’une « majorité de rejet » du texte est possible. « Il faut changer de braquet » et « on n’est pas à Tolbiac dans une AG », a lancé Laure Lavalette aux élus de gauche. « S’il vous plaît, les Français nous regardent », a pour sa part plaidé à maintes reprises la présidente de commission Fadila Khattabi face au chahut.