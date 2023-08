C’est un lieu symbolique pour la francophonie. Dans le département de l’Aisne, Villers-Cotterêts est en effet célèbre pour une ordonnance de 1539 qui faisait du français la langue officielle pour tous les actes administratifs du royaume de François Ier. Emmanuel Macron va donc y inaugurer le 19 octobre la Cité internationale de la langue française au château de la commune, a indiqué mardi l’Elysée.

Annoncée en 2018 par le chef de l'Etat à l’occasion de la journée internationale de la Francophonie, la rénovation du château pour en faire un centre dédié à la langue nationale a débuté en 2020, avec un budget de 185 millions d’euros.

Le Sommet de la Francophonie sur place en 2024

La Cité promet 1.600 m2 d’expositions permanentes et temporaires ouvertes au public, un auditorium de 250 places, douze ateliers de résidence pour des artistes, chercheurs et entrepreneurs de la francophonie, ou encore un laboratoire de recherche et d’innovation sur les enjeux linguistiques. La rénovation a aussi a aussi tâcher de rouvrir le château aux habitants, en offrant un passage entre la ville et la forêt de Retz.

La cité doit également accueillir le Sommet de la Francophonie qui se tiendra en France à l’automne 2024, a précisé l’Elysée.