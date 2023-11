Sorcières et citrouilles au placard, Halloween c'est derrière nous. Le 1er novembre rime pour beaucoup déjà avec Noël. Eh oui, même deux mois à l’avance ! L’esprit des fêtes rayonne déjà dans les magasins, où les décorations rouges et vertes trônent dans les rayons depuis quelques semaines. Désormais, c’est chez les Français que ça s’illumine. On sort le sapin, les guirlandes lumineuses et autres figurines. Le débat divise pourtant sur les réseaux sociaux. Trop tôt ou pas trop tôt ? Telle est la question.

Vous faites partie de ceux qui sortent les décos de Noël en avance ? A partir de quand ça vous semble raisonnable ? Pourquoi décidez-vous de le faire si tôt ? Vos proches critiquent-ils vos choix ? Ou au contraire, vous êtes plutôt du genre dernière minute et vous laissez traîner le sapin jusque tard en janvier ? Racontez-nous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.