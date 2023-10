Méfiez-vous, ce soir ils seront de sortie. Tremblez d’avance et priez pour ne pas vous faire mordre. En cette nuit d’Halloween, 20 Minutes a voulu s’entretenir avec des zombies pour les connaître un peu mieux (et surtout les implorer de nous laisser la vie sauve).

Direction le parc de Miribel-Jonage, près de Lyon, où se déroulait l’ApocalypseZ, une folle course nocturne à travers les bois. Des bois peuplés de morts-vivants qui, tapis derrière les buissons, sont prêts à vous sauter dessus. Alors vous n’avez qu’une solution : fuir et courir le plus vite possible.

Heureusement, ils étaient beaucoup plus sympas en début d’après-midi et beaucoup moins assoiffés de chair fraîche. Ce qui nous a permis de tailler le bout de gras… Découvrez notre vidéo en tête de papier.