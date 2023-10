La soirée d’Halloween est propice aux violences urbaines, notamment aux incendies de voitures. Pour anticiper au mieux d’éventuelles flambées ce mardi soir, Gérald Darmanin a demandé lundi, dans une note aux préfets, une « vigilance élevée ». Le ministre de l’Intérieur les invite à tenir également compte cette année de « la menace terroriste que connaît la France » et du « contexte international ».

Sécurisation des transports publics

Il veut que les préfets soient en mesure « d’anticiper et d’évaluer au mieux les risques susceptibles de survenir (…) à l’aide notamment d’une veille étroite des réseaux sociaux ». Le ministre leur demande aussi d’accorder « une vigilance particulière à la sécurisation des transports publics » et de prendre « les mesures nécessaires » en matière de police administrative, en réglementant par exemple les transports de carburant et de mortiers d’artifice.

Le ministre de l’Intérieur avait publié un télégramme similaire à l’occasion d’Halloween l’année dernière.