Les sorcières, ce n’est pas comme les licornes, elles ont existé. D’ailleurs, elles existent toujours. Mais si les principes auxquels elles adhèrent n’ont pas vraiment changé depuis des siècles, l’image qu’elles renvoient aujourd’hui est, en revanche, résolument plus moderne. En 2023, la sorcière ne vole donc plus sur un balai, elle surfe sur les réseaux, sans doute rassurée à l’idée de ne pas terminer cuite à point sur un bûcher. Avec ses 34.000 followers sur TikTok, Sister Eso est l’une de ces prêtresses de l’ésotérisme 2.0 que 20 Minutes vous présente à l’occasion d’Halloween.

Au XXIe siècle, plus besoin de parcourir les forêts la nuit pour tomber sur une sorcière, il suffit de suivre le hashtag #witchtok sur TikTok et de scroller les multiples comptes qui relèvent de l’ésotérisme et de la sorcellerie. Celui de Sister Eso n’est pas le moins suivi. A 23 ans, cette Lilloise est tombée dans le chaudron il y a bien longtemps déjà. « C’est un cheminement que j’ai depuis le lycée, lorsque j’ai découvert l’univers des cartes, le développement personnel », explique-t-elle à 20 Minutes. Pour la sorcellerie pure et dure, ce sera quelques années plus tard, lorsque la jeune femme est entrée à la fac. « Je voulais trouver une voie qui me permette de concilier mes deux passions, l’illustration et l’ésotérisme », poursuit-elle.

« La sorcellerie, je me l’applique à moi-même »

« Sorcière », le mot n’est d’ailleurs pas péjoratif pour Sister Eso. « Avec la montée en puissance du féminisme, c’est quelque chose que l’on se réapproprie et se qualifier de sorcière est désormais davantage une force qu’une insulte », affirme la jeune femme. Une dénomination qui colle de toute façon parfaitement avec le but premier des sorcières : changer le sort.

« C’est l’idée de contrôler le sort, à l’aide de rituels qui varient en fonction des croyances, comme le hoodoo en Afrique par exemple », détaille-t-elle. Dans sa pratique de la sorcellerie, la Lilloise est plutôt miroirs, astres, onction, huiles… Et elle ne jettera jamais de sort pour pourrir une autre personne. « La sorcellerie, je me l’applique à moi-même et parfois à mes proches s’ils me le demandent », assure-t-elle.

A l’écouter, ça marche. Un envoûtement lui a notamment permis d’obtenir un bel appart, convoité par de nombreuses personnes dont les dossiers étaient bien plus costauds que le sien. « Une amie sorcière a aussi lancé un sort pour que son ex revienne. Ça a tellement bien fonctionné qu’il est retombé fou amoureux au point d’en devenir toxique pour elle », plaisante Sister Eso.

A des proches en période de poisse, la sorcière a jeté des sorts de purification assortis de talismans de chance avec des résultats incroyables selon elle. « Je comprends que l’on puisse douter et je ne suis pas là pour faire de l’endoctrinement ni pour dire ce qu’il faut croire ou non », insiste Sister Eso, rappelant qu’elle ne vendait de toute façon pas ses services.

Alors pourquoi les réseaux sociaux ? D’abord pour partager avec d’autres passionnés d’ésotérisme ou de sorcellerie, des « sabbats », des avis sur des livres. Elle y parle aussi rituels de pleine lune, évocation d’esprits dans un miroir, célébration de la divinité Asteria, explication du mythe des doppelganger…

La jeune femme répond aux questions des amateurs intéressés et ignore les trolls, peu nombreux selon elle. Beaucoup de curieux en revanche, et de nouveaux venus : « c’est un domaine qui est devenu à la mode avec les confinements, le besoin de penser à soi, de prendre le contrôle sur sa vie », reconnaît-elle. En trois ans sur TikTok, Sister Eso s’est ainsi bâti une belle communauté de 30.000 followers. Pas assez pour vivre, non. Pour ça, elle mise encore sur son boulot en CDI dans la vraie vie et sur les ventes de l’Oracle de l’Eso, un ouvrage d’initiation au tirage de cartes divinatoires que la Lilloise a publié cet été.