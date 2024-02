C’est quoi la « grève de la gratuité », plébiscitée par les syndicats ?

Sans lancer de sondage officiel, on peut être (presque) sûr que l’idée ferait (quasiment) l’unanimité des Français. Au lieu de perturber le trafic des trains SNCF en faisant grève, comme c’est le cas ce week-end, pourquoi les contrôleurs ne laisseraient pas les passagers voyager sans payer ? « Cette proposition revient à chaque fois que les contrôleurs font grève », sourit Fabien Villedieu, délégué du syndicat SUD-Rail, au sein de l’entreprise ferroviaire française depuis début 2000.

« Le principe de la grève de la gratuité, poursuit le syndicaliste, c’est que les trains roulent et que les contrôleurs ne contrôlent pas. C’est n’est pas faisable parce que tout simplement, c’est illégal. » Ce mode d’action est effectivement interdit par la loi. « Si on est à son poste, et donc, qu’on n’est pas gréviste, il est obligatoire d’exercer les missions pour lesquelles on est payé », explique le professionnel.

« Face à une trop grande affluence, le train ne pourrait donc pas partir »

Il y aurait déjà eu une « grève de la pince » réalisée en 1989 par les contrôleurs SNCF. Ils auraient d’ailleurs été lourdement punis. « C’est une légende urbaine, comme le fait de vouloir ce mode d’action inscrit dans la loi », assure le syndicaliste.

En effet, si certains syndicalistes ont réclamé une légalisation de ce système, le membre de SUD-Rail assure que la plupart des contrôleurs n’y sont pas favorables. « Je comprends que sur le principe, c’est quelque chose qui est très populaire. Mais justement, d’un point de vue sécurité, ce serait ingérable si tout le monde venait monter à l’intérieur d’un train parce qu’ils sont gratuits », développe-t-il.

Il pointe d’ailleurs que l’impact d’une telle grève serait « limité ». « Dans la plupart des trains, les voyageurs ont un abonnement, explique-t-il. Elle n’aurait donc de sens que pour les TGV, où les places sont attribuées. Mais c’est une fausse bonne idée. Car face à une trop grande affluence, le train ne pourrait donc pas partir. On reviendrait au point de départ, avec des voyageurs encore plus mécontents qu’ils ne l’auraient été avec une annonce de suppression de train en amont. »