Ils sont souvent la cible de reproches. Et davantage encore quand ils sont en grève et empêchent les vacanciers de partir pour profiter de leurs congés. Les contrôleurs SNCF vont certainement essuyer quelques griefs ce week-end de départs en vacances pour la zone A puisqu’ils débrayent de jeudi soir à lundi matin.

Cette profession mérite-t-elle vraiment toute cette haine ? 20 Minutes a récolté de nombreux témoignages qui attestent que tous les contrôleurs ne sont pas des affreux. Car si certains ont laissé de piètres souvenirs aux voyageurs, d’autres, au contraire, ont réussi à marquer les esprits grâce à leurs blagues ou leur bonne humeur.

Faire voyager dans la bonne humeur

Certains de nos lecteurs et lectrices trouvent même que les contrôleurs sont « souvent sympathiques », comme Caroline qui voyage régulièrement sur la ligne Paris-Bordeaux. Notre lectrice de 54 ans se souvient en particulier d’un agent qui, remarquant le regard admirateur d’une petite fille, « lui a posé sa casquette sur la tête, plaisanté avec elle en faisant quelques blagues puis lui a offert des autocollants et autres goodies. Cela a mis de bonne humeur tout le wagon. »

Quand Chloé, 25 ans, a pris pour la première et dernière fois « le Tire-Bouchon », train de la ligne Auray-Quiberon qui circule seulement de juin à septembre, « le contrôleur faisait des blagues sur le haut-parleur », raconte-t-elle. Mais ce qui l’a surtout marquée, c’est de voir, en descendant du train, que « le contrôleur, d’autres agents et le conducteur s’étaient déguisés ».

Barbecue et Ricard sur les voies

Il peut arriver que les contrôleurs sortent également de leur seul rôle de vérifier les billets et cartes de réduction des voyageurs. Surtout quand ils traversent les paysages remarquables de l’Aubrac. « Sur une des plus belles lignes de France, celle de Béziers – Clermont-Ferrand », Cécile, 40 ans, a pu admirer les monuments historiques comme les viaducs de Millau et de Garabit et les châteaux de la région grâce au contrôleur. Il a pris l’initiative risquée de réveiller les passagers et « les sortir de leur torpeur pour faire le guide touristique » et leur raconter « l’histoire de la ligne et du matériel roulant ». « Si seulement la SNCF arrivait à se rendre compte du potentiel touristique qu’il y a le long de ces lignes », regrette la lectrice de 20 Minutes qui tient à remercier ce contrôleur grâce auquel elle a « vraiment bien profité de cette ligne mythique ».

« Que des gens souriants, joviaux et bienveillants » »

La grève peut même devenir l’occasion de rencontres aussi surprenantes qu’inoubliable. Michemouche, 39 ans, a ainsi été marqué par une rencontre en particulier avec « pas un, mais des contrôleurs lors d’un barbecue sur les rails, avec les bouteilles de Ricard dans les casiers du local en période de grève. Que de gens souriants, joviaux et bienveillants. » Quant à Aleana, 33 ans, c’est grâce à Jean-Jacques Goldman qu’elle a pu passer entre les mailles du filet. La jeune femme est tombée sur un contrôleur de la ligne H fan du chanteur de Quand la musique est bonne. Quand l’agent SNCF a vu sur l’écran de la passagère qu’elle écoutait son artiste préféré, malgré son jeune âge, 20 ans, il l’a « charriée » et ils ont « parlé de JJG pendant cinq minutes ». Une discussion si passionnante que le contrôleur en oublie de demander son titre de transport à la voyageuse. « Je suis partie sans amende », se souvient-elle.

Le souci d’aider les voyageurs

Certains voyageurs ont été marqués par le grand cœur de leur contrôleur. C’est le cas d’Elora, 41 ans, consolée par l’agent de contrôle quand elle a appris la mort de sa grand-mère sur le Paris-Nice en janvier 2021. Elle avait justement embarqué pour lui dire au revoir une dernière fois, mais notre lectrice a reçu la mauvaise nouvelle en plein trajet. « J’étais dévastée », écrit-elle à 20 Minutes. Malgré un « wagon plein », elle n’arrivait pas à retenir ses larmes. Elora va donc voir le contrôleur pour lui expliquer la situation « à travers [ses] sanglots » pour lui demander de lui trouver un coin plus intime, « à l’abri des regards ». « Il m’a alors amenée à une place individuelle isolée, et quelques minutes plus tard, il est venu m’apporter une boisson fraîche, sa manière à lui de me consoler, poursuit-elle. Ce jour-là, sa compréhension et son amabilité ont rendu mon trajet plus agréable. »

Malgré son handicap, Marie 63 ans, a toujours réussi à voyager seule et dans de bonnes conditions. Et c’est grâce aux contrôleurs qui ne manquent pas de l’aider à la fois dans les trains et dans les gares « avec un sourire légendaire ». Comme lorsqu’ils s’occupent de sa valise pour l’aider ou en lui « montrant où se trouvaient les ascenseurs pour handicapés ». « Je les remercie profondément », appuie-t-elle.

C’est une erreur qui peut être plus embêtante en train qu’en métro. Se tromper de sens sur un trajet entre Toulon et Lyon, ça peut coûter cher en temps et en argent. Pourtant, ça n’a rien pesé dans le budget de Dom, 64 ans, quand, distrait par un coup de fil, il s’est trompé de train. Après une sieste de 15 minutes, il lève les yeux et s’étonne de voir s’afficher la gare de Saint-Raphaël alors qu’il croyait être à Marseille. « Surpris, je descends sur le quai et vais voir un contrôleur, qui, très aimablement, me confirme que j’ai embarqué dans un TGV allant dans l’autre sens », continue le voyageur étourdi. Le voyant embarrassé, le contrôleur l’a accompagné jusqu’à un autre train, en direction de Lyon en prenant soin d’informer ses collègues contrôleurs de l’erreur de Dom qui n’a donc payé aucun supplément. « En riant, il ajouta que je n’étais ni le premier, ni le dernier à me tromper de sens ».