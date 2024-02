Comment le boss de la SNCF tente d’empêcher la grève en pleines vacances

Jean-Pierre Farandou n’est pas prêt à revivre le psychodrame de Noël 2022. Pour éviter que la SNCF ne soit paralysée par une grève d’ampleur en plein week-end de vacances scolaires, le PDG s’est engagé sur des embauches et des hausses de rémunération afin de désamorcer la crise qui pointe son nez. Car oui, trois syndicats – CGT-Cheminots, Sud-Rail et CFDT-Cheminots – ont déposé un préavis et appellent à la grève des contrôleurs le week-end du 17 au 18 février, au milieu des vacances scolaires de la zone C (Ile-de-France) et au début de celles de la zone A (Bordeaux, Lyon, Grenoble…).

Après quatre heures de réunion entre la direction de SNCF Voyageurs et les syndicats mercredi soir, Jean-Pierre Farandou a consacré trois heures de plus aux syndicats ce jeudi pour les convaincre que non, l’accord de sortie de crise négocié fin 2022, quand une grève le week-end de Noël avait laissé 200.000 voyageurs sur le carreau, ne tarde pas à être appliqué.

Pas de quoi « empêcher les Français de partir en vacances » ?

« L’accord des chefs de bord est largement respecté », a contesté Jean-Pierre Farandou, lors d’un point presse à l’issue de sa rencontre avec les syndicats. Les promesses d’amélioration de la rémunération sont en place « à 100 % », a-t-il insisté. Quant aux autres engagements, ils sont en passe d’être tenus, comme l’obligation d’avoir deux chefs de bord par TGV.

Le dispositif « est en place à 87 %, ce sera 92 % fin 2024 et 100 % en 2025 », a-t-il encore indiqué. « Ce ne sont pas quelques écarts mineurs et localisés dans l’application de l’accord qui pourraient empêcher les Français de partir en vacances », a-t-il tonné.

Prime exceptionnelle et indemnité de résidence

Reconnaissant malgré tout les tensions sociales qui traversent son entreprise – la CGT revendique 107 luttes locales –, Jean-Pierre Farandou a fait quelques promesses supplémentaires pour contenter tous les cheminots, et pas seulement les chefs de bord.

« J’ai décidé le versement complémentaire de 400 euros pour reconnaître le travail des cheminots », a annoncé le patron du groupe public. Cette prime exceptionnelle, qui sera versée en mars, s’ajoute à une autre de 400 euros déjà versée en décembre « en contrepartie des résultats satisfaisants attendus en 2023 », a-t-il précisé.

L’entreprise ferroviaire va aussi revaloriser « l’indemnité de résidence » versée aux cheminots habitant là où le marché immobilier est en tension, comme en Ile-de-France ou dans les zones frontalières. En Ile-de-France, elle sera de minimum 100 euros par mois. Cette mesure « concernera 77.000 cheminots », a complété le boss de la SNCF.

L’éventualité d’une grève toujours pas écartée

Pas suffisant pour la CGT-Cheminots et la CFDT-Cheminots, Sud-Rail étant pour sa part injoignable. « La direction prend la mesure du mécontentement global et la nécessité de répondre à tous les cheminots. On sait l’apprécier », a reconnu le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Thierry Nier. « Avoir une direction d’entreprise qui souhaite discuter de manière posée, c’est intéressant. Maintenant, il faut que les mesures soient mises en œuvre et qu’elles soient visibles », a insisté le patron du premier syndicat du groupe.

Mais le préavis de grève pour les contrôleurs n’est pas levé. Les deux syndicats sus-cités doivent d’abord consulter leurs agents avant de se prononcer. Seul syndicat à ne pas appeler à la grève, l’Unsa-Ferroviaire a salué des « mesures encourageantes, car la direction a entendu certaines revendications immédiates », selon son secrétaire général, Didier Mathis.

L’éventualité d’une grève n’est pas écartée à ce stade et la direction se refuse à tout pronostic concernant le trafic. En cas de mouvement des contrôleurs, les TGV seraient les premiers concernés car ils ne peuvent pas rouler sans chef de bord, à l’inverse des TER dans certaines régions.