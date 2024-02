La menace de grève des contrôleurs de la SNCF maintenue pour les vacances

Les douloureux souvenirs des vacances de Noël 2022 pourraient ressurgir. Cette année-là, 200.000 voyageurs avaient vu leur train être annulé au dernier moment en raison d’une grève massive des contrôleurs. A moins de dix jours du début des vacances scolaires d’hiver, la situation est susceptible de se renouveler. La raison ? La menace d’un mouvement de grève brandie par les syndicats de contrôleurs de la SNCF pour la période du 16 au 18 février.

La réunion organisée mercredi entre la direction de la société ferroviaire et les syndicats n’a pas débouché sur un accord. « La réunion n’avait pas pour objet de lever le préavis mais de faire un point complet sur l’état d’avancement des engagements, ce n’était pas une réunion de négociations », a tempéré un porte-parole de la SNCF.

Remontés contre leur direction, les syndicats dénoncent la non-application de l’accord de sortie de conflit signé en catastrophe en 2022. Ce dernier prévoyait une meilleure rémunération, des recrutements, ainsi que l’ouverture de discussions sur la pénibilité du métier. Surtout, il actait la promesse d’avoir systématiquement deux chefs de bord par TGV. Une mesure nécessaire pour la sécurité de tous, selon les syndicats. « La direction a essayé de nous convaincre qu’elle appliquait les mesures promises en décembre 2022 mais en face, on lui a donné moult exemples de cas ou d’endroits où ce n’était pas le cas », explique Erik Meyer, secrétaire fédéral Sud-Rail.

« Les organisations syndicales ont des exigences fortes d’immédiateté », rappelle la DRH de la compagnie, Lucile Quessart. « Les mesures – issues de l’accord de fin 2022 – sont toutes lancées, elles sont presque toutes pluriannuelles, donc il faut qu’on les confirme dans la durée. » L’ensemble des TGV n’ont par exemple pas pu être systématiquement pourvus de deux chefs de bord car « on n’était pas en mesure de faire. C’est lancé, et on a bon espoir d’y arriver. »

La SNCF a garanti 200 recrutements supplémentaires cette année, pour atteindre le chiffre de 850 nouveaux chefs de bord en 2024. Insuffisant pour écarter la menace d’un mouvement social qui pénaliserait de nombreux voyageurs.