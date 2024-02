Où se situent les derniers secteurs bloqués dans vos régions ce vendredi ?

L’étau se desserre. La levée des barrages d’agriculteurs se poursuit ce vendredi à l’appel de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs (JA), majoritaires, après une série de concessions gouvernementales, notamment sur les pesticides. « Quelques rares points localisés » veulent « se maintenir jusqu’à samedi » et « des groupes isolés » « tenir jusqu’au Salon de l’agriculture », a résumé à l’AFP une source policière. « Le moment de la crise le plus visible […] est plutôt derrière nous », a assuré ce vendredi matin sur Europe 1-CNews le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau. Le point sur la situation en ce vendredi 2 février.

En Bretagne

Comme dans la plupart des régions, la situation s’améliore ce vendredi en Bretagne avec la levée de nombreux blocages. Dans le Finistère, des agriculteurs étaient toutefois toujours présents ce matin sur la N164 à hauteur de Pleyben et de Carhaix, bloquant la circulation dans les deux sens. Idem sur la RN12 à hauteur de Landivisiau. Sur ces trois points, tout devrait rentrer dans l’ordre en début d’après-midi avec la levée des blocages. Dans le Morbihan, ça coince aussi toujours sur la N165 à hauteur de Kervignac/Lorient mais là aussi les choses tendent à s’améliorer avec la fin du blocage prévue en début d’après-midi. Dans les Côtes-d’Armor enfin, les agriculteurs ont levé le camp et c’est maintenant l’heure du nettoyage sur la RN12 à hauteur de Plélo et sur la N176 à hauteur de Quévert. La circulation est toujours coupée sur ces deux axes mais devrait reprendre dans le courant de la journée.

En Pays-de-la-Loire

Dans la région ligérienne, aucun blocage majeur n’est à signaler.

Dans les Hauts-de-France

Les blocages sur l’A22, au nord de Lille et sur l’A27, à l’est de Lille, ont été levés jeudi dans la soirée et plus aucun barrage d’importance n’est à signaler dans les Hauts-de-France.

En Normandie

Les agriculteurs de Seine-Maritime et de l’Eure ont démantelé jeudi soir leur barrage sur l'A13, au niveau d’Epônes. Enfin, dans le 76, le blocage de l'A150 à hauteur de La Vaupalière tenu par la FDSEA 76 et les JA devrait être levé dans l’après-midi de vendredi, indique Paris-Normandie.

En Nouvelle-Aquitaine

En Charente, l’A10 est toujours coupée entre Saint-Maixent et Poitiers dans les deux sens, et entre Saintes et Granzay-Gript (Deux-Sèvres), dans les deux sens également, selon Vinci autoroutes. Dans les Landes, une opération escargot est prévue à partir de 12h30 au départ de Saint-Sever jusqu’à la préfecture des Landes, à Mont-de-Marsan. En Charente-Maritime une opération escargot est également annoncée dans le centre de La Rochelle ce vendredi.

En Occitanie

Il n’y a plus aucun barrage ou blocage ce vendredi autour de Toulouse et dans la Haute-Garonne. En revanche, au nord de Montauban (Tarn-et-Garonne), l’A20 qui mène à Paris est toujours fermée dans les deux sens, entre Caussade (sortie 59) et Montauban nord (sortie 61). Le barrage de l’A62, entre Montauban et Agen, est levé mais la bretelle de Bressols (n°68) va rester fermée pour procéder « aux opérations de nettoyage ». Des perturbations persistaient aussi dans le Gard, du côté de Nîmes, sur l’A9 et l’A54.

Dans le Grand-Est

Les blocages sont levés dans la journée de vendredi sur l'A31 et l'A33 en Meurthe-et-Moselle, ainsi que sur la RN 57 dans les Vosges, indique France Bleu. En revanche, dans le Haut-Rhin, les agriculteurs maintiennent leur blocage sur l'A36, au niveau de la plateforme douanière d’Ottmarsheim, près de la frontière allemande.

En Provence-Alpes-Côtes-d’Azur

Un seul blocage levé et des drapeaux de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs jetés au feu dans la nuit. La réception par les agriculteurs mobilisés sur l’A51 à Aix-en-Provence de l’appel à lever les blocages émis par les deux syndicats est assez claire. Ce vendredi matin, l’A51 reste fermée dans les deux sens à hauteur de sa jonction avec l’A8. Dans les Bouches-du-Rhône toujours, la Confédération paysanne et la Coordination rurale entreprennent quant à elles un barrage filtrant sur la plateforme logistique Clé Sud de Miramas, à l’ouest du département. Une plateforme qui fait l’interface entre le port de Fos-Marseille et la vallée du Rhône.

La fronde demeure aussi sur l’A7, fermée en direction de Lyon sur près de 200 kilomètres entre Avignon et Chanas. Les actions de redistributions se poursuivent également dans le Vaucluse. Sous la pression de la Confédération paysanne, un supermarché d’une zone commerciale de Cavaillon a été contraint de laisser sortir gratuitement les chariots pleins des clients, durant une bonne quinzaine de minutes et la fermeture de la grille par la direction de l’établissement. Le même syndicat perturbe aussi la circulation à Digne-les-Bains et Orange, où ils discutent devant un supermarché des actions à mener ce jour.

Enfin, seule amélioration visible sur les axes autoroutiers de la région, les agriculteurs mobilisés depuis deux jours sur le péage du Capitou, au nord de Fréjus dans le Var, ont plié bagage ce vendredi matin.

En Auvergne-Rhône-Alpes

D’après Michel Joux, patron de la FRSEA, « tous les points » de blocage autour de l’agglomération lyonnaise seront levés ce vendredi à 14 heures. Il a tout de même précisé que les agriculteurs seraient « prêts à revenir » si les annonces ne sont pas appliquées. Pour l’instant, sur les nombreux axes occupés ces derniers jours, la circulation reste impossible comme sur l’A48, l’A480, l’A49, l’A71, l’A75, l’A89 (dans le sens, Lyon-Clermont), l’A46 mais aussi sur la nationale 145 au niveau de Montluçon. C’est aussi le cas pour l’A7, où aucun déblocage n’est prévu, notamment par des agriculteurs non syndiqués. Même chose sur l’A43, au niveau du péage de Saint-Quentin-Fallavier. La Confédération paysanne tient toujours la mobilisation. « Nous resterons jusqu’à ce que nos demandes soient satisfaites », a déclaré un porte-parole sur place, selon Actu Lyon.

En Ile-de-France

La plupart des axes restent bloqués ce vendredi matin en Île-de-France, mais ce n’est qu’une question d’heures. En effet, les barrages sont tous, soit déjà levés, soit en instance de départ. Sur l'A6, les agriculteurs ont quitté Chilly-Mazarin (Essonne) selon Nicolas Galpin, référent de ce barrage : « Tous les tracteurs sont partis. On a essayé de laisser les lieux le plus propre possible, ce matin, les autorités sont en train d’enlever la paille restante sur la route au souffleur. La circulation devrait bientôt reprendre. »

Sur l'A4 et sur l'A10, les camps sont levés et les quelques tracteurs toujours sur place sont sur le point de repartir dans leurs exploitations. Selon Christophe Robin, agriculteur référent sur place, la circulation devrait pouvoir reprendre à la mi-journée. Sur l'A15, au niveau d’Argenteuil, le barrage le plus proche de Paris, les moteurs des tracteurs sont déjà allumés et prêts à repartir. Idem sur l'A1 et sur l'A16.