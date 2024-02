Quels sont les secteurs bloqués dans vos régions ce jeudi ?

La promesse d’une « exception agricole française » de Gabriel Attal mardi après-midi n’a pas convaincu. Les agriculteurs restent fortement mobilisés ce jeudi. Si le convoi d’agriculteurs parti du Sud-Ouest à destination du marché de gros de Rungis (Val-de-Marne) s’est provisoirement replié vers le Loir-et-Cher ce jeudi matin, Véronique Le Floch, présidente de la Coordination rurale, a suggéré aux agriculteurs « qui souhaitent monter sur Paris » de « venir à l’Assemblée nationale » cet après-midi afin que les députés « puissent venir à leur rencontre ». Et, pendant ce temps, à Bruxelles, le sommet européen est marqué par la démonstration de force d’un millier de tracteurs qui bloquent plusieurs rues de la capitale belge. Face à la montée en puissance du mouvement, qui essaime en Europe, Gabriel Attal a choisi de s’exprimer à la mi-journée depuis Matignon en présence des ministres Bruno Le Maire (Economie), Marc Fesneau (Agriculture) et Christophe Béchu (Transition écologique).

En Pays-de-la-Loire

A Nantes, le début de journée a encore été galère pour les automobilistes avec de très nombreux axes saturés en raison de la poursuite du blocage du pont de Cheviré, emprunté chaque jour par plus de 100.000 véhicules. Dans la ville voisine d’Angers, ça coince aussi ce jeudi avec une opération escargot menée toute la journée par les agriculteurs. Les entrées de l’A11 en direction d’Angers sont ainsi fermées à la circulation tout comme l’A87 entre Chemillé et Thouarcé. Du côté de la Vendée, c’est beaucoup plus calme à La Roche-sur-Yon où les centaines de tracteurs qui avaient convergé mercredi ont quitté la ville. En Mayenne, des blocages sont en cours sur l’A81 au niveau de la gare de péage Laval-Ouest et sur deux ronds-points au niveau de Château-Gonthier. Dans la Sarthe enfin, la situation s’améliore un tout petit peu. Deux barrages installés sur l’A28 ont ainsi été levés mais deux autres subsistent sur l’A11 et l’A81.

En Bretagne

Une semaine après la manifestation de la Coordination rurale devant la préfecture de région, les agriculteurs sont de retour à Rennes ce jeudi. A l’appel de la FDSEA et des JA cette fois, plusieurs centaines de tracteurs convergent depuis le milieu de la matinée dans la capitale bretonne. Les manifestants sont attendus devant le siège de Rennes Métropole ce midi avant une petite virée dans le centre-ville et un passage par la rocade. Une belle pagaille en perspective donc. En Ille-et-Vilaine toujours, le blocage se poursuit aussi sur la N176, coupée dans les deux sens au niveau de Miniac-Morvan. Statu quo aussi dans le Morbihan où la N165 est toujours occupée au niveau de Hennebont-Kervignac et d’Auray. Dans le Finistère, les agriculteurs mènent toujours des actions dans les secteurs de Landivisiau, Quimper, Carhaix et Pleyben.

Dans les Hauts-de-France

Dans le Nord, l’A2 est fermée dans le sens Paris vers Bruxelles et plusieurs opérations escargots sont en cours sur cette même A2, au niveau de Saint-Aybert, mais aussi sur l’A22, au nord de Lille et sur l’A27, à l’est de Lille. Dans l’Oise, ce sont les alentours de Beauvais qui sont visés, notamment sur la D1001 (Sainte-Geneviève) et la RN 31 (vers Clermont).

En Nouvelle-Aquitaine

En Dordogne, des manifestations ont démarré sur l’A89 ce jeudi matin. L’autoroute est coupée entre Périgueux Ouest (sortie n°14) et Périgueux Est (n°16) dans les deux sens de circulation.

En Occitanie

Ce jeudi, des agriculteurs du Lauragais prévoyaient de converger, à l’appel de la FDSEA, vers la plateforme logistique de Lidl à Baziège, dans le sud-est toulousain. Concernant les autoroutes, l’A62 est toujours fermée dans les deux sens entre Montauban et Agen. Même chose pour l’A20 au nord de Montauban et l’A68, entre Toulouse et Albi, bloquée à hauteur de Gragnague.

Dans l’Aveyron, un convoi de tracteurs est en route vers un hypermarché Leclerc d’Onet-le-Château « pour y contrôler les prix et les origines de certains produits ».

Dans le Grand-Est

Depuis mercredi soir tard, la M35 qui contourne Strasbourg est de nouveau continue. Plus besoin de déviation pour passer du nord au sud de la ville : les 600 tracteurs et plus de 1.000 agriculteurs qui bloquaient le passage sont partis, après avoir voté. Mais l’Alsace n’est pas pour autant épargnée par les manifestations. Elles se sont déplacées vers le Haut-Rhin. En ce début d’après-midi ce jeudi, l’A36 sera coupée entre Ottmarsheim et Hombourg, annonce la préfecture, qui annonce des déviations.

En Meurthe-et-Moselle, les mêmes blocages sont reconduits : sur l’A31 entre Nancy et Metz, autour de Pont-à-Mousson. Les automobilistes doivent sortir à Lesménils et à hauteur de Belleville. Sur l’A33 au sud de Nancy, encore entre les diffuseurs 3 à 7. Plus au nord, la RN52 est toujours fermée entre Tressange-Havange et Hussigny-Godbrange. En Moselle, des contrôles de camions frigorifiques sont organisés depuis ce matin par les agriculteurs, dans le sens Luxembourg-Thionville. La sortie 44 pour Kanfen devrait être compliquée. Dans les Vosges, la RN57 est coupée au niveau d’Epinal, au moins jusqu’en fin de journée, dixit la préfecture.

En Provence-Alpes-Côtes-d’Azur

La situation évolue peu ce jeudi en Paca. Entrés hier mercredi en action, les agriculteurs du Var ont passé la nuit sur le péage du Capitou, sur l’A8 au nord de Fréjus, bloquant à cette hauteur la circulation dans les deux sens. Plus à l’Est, des tracteurs défilent sur la Promenade des Anglais, à Nice, lors d'une opération escargot.

La ville d’Aix-en-Provence et ses alentours, qui concentrent la contestation dans les Bouches-du-Rhône, sont toujours hautement congestionnés. Les paysans tiennent leur blocage depuis plusieurs jours sur la jonction A8 – A51. Un cortège a prévu de partir vers le centre-ville en fin de matinée. La préfecture met aussi en garde contre des perturbations prévues sur la zone d’activité du Rousset et entre Peynier et Fuveau.

Pour le reste de la région, les gros points de blocages se situent toujours dans le Vaucluse sur le nœud autoroutier d’Avignon – Orange, où l’A7 reste fermée dans les deux sens. D’autres agriculteurs de la région ont multiplié tôt ce matin les actions, notamment devant leur Marché d’intérêt national (les Rungis des territoires, si vous préférez) à Châteaurenard (Vaucluse) et à Nice.

En Auvergne-Rhône-Alpes

La « tenaille » autour de l’agglomération lyonnaise, mise en place depuis lundi, se poursuit. Les cinq axes majeurs sont toujours bloqués ce jeudi par les agriculteurs et pourraient durer « autant que nécessaire », comme l’ont confié deux professionnels mobilisés à Lyon Capitale. Ainsi, l’A7-M7 est coupée dans les deux sens entre la sortie 4 et la jonction A7/A450, au niveau de Ternay-Vienne Sud. Ce secteur est totalement encombré à partir du rond-point autoroute avec plus de 3 km de bouchon. L’A7 est également bloquée entre Chanas et Bollène, en direction de Marseille, et entre Sénas et Chanas, vers Lyon. D’après Le Progrès, certains agriculteurs ont mis en place un terrain de pétanque sur l’A7, à Chasse-sur-Rhône.

Sur l’A6, la mobilisation continue également avec un point de blocage au niveau du péage de Limas, à Villefranche-sur-Saône, qui interrompt la circulation dans les deux sens. Pascal Gouttenoir, président de la FDSEA du Rhône, présent sur place, a indiqué au journal local que les agriculteurs « attendaient les annonces gouvernementales » de cet après-midi. Si elles ne sont pas suffisantes, ils « réfléchiront à la suite ».

Les secteurs occupés par les manifestants depuis plusieurs sur l’A89, l’A43, A49, A48, A71, A75, A79 mais aussi sur l’A480 au niveau de Grenoble, le sont également ce jeudi, dans les deux sens. Des axes départementaux sont aussi bloqués comme la D318 et la D149.

En Ile-de-France

Ce jeudi, la mobilisation des agriculteurs autour de Paris ne semble pas faiblir et il est toujours aussi difficile de se frayer un chemin entre la capitale et le reste du monde. Huit autoroutes sont toujours bloquées autour de Paris.

Dans le nord de la région, l’A1 est bloquée dans les deux sens de la circulation. Entre Senlis (Oise) et Roissy-en-France (95) vers Paris et au niveau d’Epiais-lès-Louvres (95) sur l’autre voie. L’A16, dont le barrage est établi depuis le début de la semaine à hauteur de l’Isle-Adam (95), est toujours immobilisée dans les deux sens.

Plus à l’Est, c’est aussi le statu quo avec l’A4 fermée entre Serris (77) et Ferrières-en-Brie (77) au niveau de la commune de Jossigny et l’A5a reste fermée dans les deux sens à hauteur de Réau (77) en direction de Paris et au niveau de Moissy-Cramayel (77) en direction de la province.

C’est au Sud qu’il y a eu le plus de mouvement ces derniers jours. Mais les tracteurs sont désormais arrêtés sur l’A6 en Essonne entre Wissous et Savigny-sur-Orge, juste avant Rungis et son marché, cible des manifestants. De la même manière, et toujours en Essonne, l’A10 reste bloquée entre Janvry et Les Ulis. À l’ouest, dans les Yvelines, l’A13 est inaccessible dans les deux sens entre Mantes-la-Jolie et Flins-sur-Seine. Il en est de même pour l’A15, bloquée à hauteur d’Argenteuil (95).