Même « Cali », le vieux « chat de troupeau » de l’exploitation arbore, avec un regard à faire trembler un contrôleur, sa pancarte « en grève ». Jeudi, la FDSEA de l’Aveyron a fait de l’humour en diffusant des photos de brebis grévistes, revendiquant leur participation à la colère des agriculteurs grâce à des pinces à linge accrochées dans leur toison. L’une d’elles a même poussé l’énervement jusqu’à afficher son slogan – « Pas de lait sans paysans » – sur ses grosses mamelles.

Même le "chat de troupeau" de l'exploitation s'est prêté au jeu. - Christine Panis

20 Minutes a retrouvé ces brebis rebelles dans un élevage laitier de Lédergues. « Et je vous rassure, elles se sont quand même présentées à la traite matin et soir », plaisante Christine Panis, leur « patronne », dont on sent qu’elle s’est bien marrée en « tatouant », au « crayon craie lavable à l’eau », l’une de ses plus dociles protégées. « En étant éleveur, on ne peut pas se libérer comme on veut et on voulait montrer notre soutien au mouvement et notre reconnaissance à tous ces agriculteurs qui sont partis de leur ferme avec leurs tracteurs. On a fait avec ce qu’on avait sous la main », explique celle qui a repris l’exploitation familiale de 400 brebis en 2011 avec son compagnon, perpétuant le travail de trois générations avant elle.

« La première fois en treize ans que j’ai été fière d’être agricultrice »

Mais derrière la partie de rigolade il y avait aussi une vraie démarche militante. « En voyant toute cette mobilisation, c’est la première fois en treize ans que j’ai été fière d’être agricultrice », confie l’éleveuse, avec beaucoup d’émotion. « C’était aussi une façon de dire que nos animaux ont envie qu’on passe plus de temps auprès d’eux plutôt que devant l’ordinateur à remplir des piles de paperasse », ajoute Christine Panis, qui, en bonne Aveyronnaise, vend son lait à la filière AOP Roquefort, au cahier des charges pointilleux.

L’exploitante n’a rien contre les contrôles – « c’est même grâce à eux que les producteurs sont protégés », dit-elle – mais elle espère du « concret » après ce soulèvement historique et « uni » d’agriculteurs « qui font quasiment tous des métiers différents ». Pour elle, l’avenir de la filière ne passe pas forcément par l’augmentation des prix pour le consommateur, mais plutôt « par une meilleure répartition des marges ». De quoi amener du lait au moulin des futures décisions