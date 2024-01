Quels sont les secteurs bloqués dans vos régions ce mercredi ?

La promesse d’une « exception agricole française » de Gabriel Attal mardi après-midi n’a pas convaincu. Les agriculteurs restent en effet fortement mobilisés ce mercredi avec « plus de 100 points de blocage » et 10.000 manifestants, selon Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. De même, le convoi d’agriculteurs parti du Sud-Ouest à l’appel de la Coordination rurale a repris la route en direction du marché de gros de Rungis (Val-de-Marne) ce mercredi matin. Le point sur la situation en ce mercredi 31 janvier.

En Pays-de-la-Loire

Dans le Maine-et-Loire, l’autoroute A11 était toujours coupée ce mardi matin dans les deux sens entre les communes de Seiches-sur-le-Loir et Durtal. Des actions sont également annoncées sur l’autoroute A87 entre Angers et La Roche-sur-Yon. En Vendée, les agriculteurs sont installés au niveau des péages des Essarts, de Boufferé et de Sainte-Hermine. La circulation est aussi compliquée en Mayenne où les agriculteurs ont déversé des pneus devant plusieurs bâtiments de l’Etat à Laval, Château-Gontier et Mayenne. Dans la Sarthe, ça coince aussi toujours sur l’A11 et l’A28 à proximité tandis que les difficultés sont moindres ce mardi sur les routes de Loire-Atlantique.

En Bretagne

Après une journée de mardi où les actions des agriculteurs se sont intensifiées en Ille-et-Vilaine, six barrages routiers sont toujours en cours ce mercredi midi dans le département : sur la RN 137 à Bain-de-Bretagne, la RN 157 à Châteaubourg, la RN 24 au Rheu, la RD 137 à Miniac-Morvan et sur la RD 177 au niveau de Sainte-Marie-de-Redon et du rond-point du Vircouet. Dans le Finistère, les agriculteurs ont levé mardi après-midi le blocage de la RN 165 à Quimper. Mais la préfecture annonce que des blocages sont toujours en cours à Pleyben, Carhaix et Landerneau. Dans le Morbihan, c’est le statu quo avec la RN 165 qui reste toujours coupée à la circulation dans les deux à sens à hauteur de La Roche-Bernard et de Kervignac. Un blocage était également en cours d’installation sur le secteur d’Auray. Dans les Côtes-d’Armor enfin, un barrage a été installé ce mercredi sur la RN 12 à Hillion. D’autres blocages étaient également annoncés en cours de journée à Callac, Trémorel et Quévert.

Dans les Hauts-de-France

Comme partout en France, les agriculteurs se dirigent vers Paris. Les deux grands axes qui relient la capitale aux Hauts-de-France sont donc touchés. Sur l’A16, un barrage est en place au niveau de Beauvais, où des agriculteurs sont attendus cet après-midi devant la préfecture ; sur l’A1, il est beaucoup plus bas, déjà dans le Val-d’Oise, à proximité de l’aéroport de Roissy. A chaque fois, des agriculteurs du Nord et du Pas-de-Calais sont venus en renfort aider leurs collègues.

En Nouvelle-Aquitaine

Depuis 6 heures mercredi matin, un blocage est organisé sur l’autoroute A 63 dans les deux sens à hauteur de la commune de Marcheprime (Gironde) au niveau de l’échangeur 23. Une cinquantaine de tracteurs bloquent la circulation en direction de Bayonne et de Bordeaux. On comptabilisait plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons dans la matinée sur cet axe très fréquenté par les poids lourds en transit entre l’Espagne et le nord de l’Europe. D’énormes embouteillages sont également signalés sur les routes secondaires entre Bordeaux et Arcachon. Une autre manifestation se poursuit autour de la commune de La Réole, au sud de Bordeaux, et notamment au niveau de l’A62. Un dernier barrage a été installé mercredi en Gironde, au niveau de Vertheuil dans le Médoc. En Dordogne, la préfecture a annoncé la fermeture de la circulation sur l’A89 entre les sorties 14 et 16, depuis 11 heures ce mercredi. .

En Occitanie

Ce mercredi, c’est nouveau, les agriculteurs ont bloqué de bon matin l’autoroute A68 entre Albi (Tarn) et Toulouse (Haute-Garonne). La circulation est coupée dans les deux sens entre les échangeurs de Montastruc-la-Conseillère (n°3) et de Gragnague (n°2). L’A20 vers Paris est toujours coupée au nord de Montauban, tout comme l’A62 entre Montauban et Agen.

Dans le Grand-Est

Après six jours sur place, les agriculteurs meusiens ont libéré l’A4 mardi. En début d’après-midi, le barrage était nettoyé et la circulation pouvait reprendre. Mais ils n’ont pas renoncé… et certains ont rejoint le mouvement à proximité de Paris. Les actions continuent par ailleurs de se multiplier dans la région. Toujours sur l’A31 entre Nancy et Metz, autour de Pont-à-Mousson. Les automobilistes doivent sortir à Lesménils et à hauteur de Belleville. Au sud de Nancy, l’A33 est toujours touchée entre les diffuseurs 3 à 7. De gros bouchons se sont formés ce matin, indique la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui annonce également la reprise du trafic sur la RN4. « Le rond-point a été nettoyé à la suite du déversement de fumier hier dans la soirée », écrit-elle ce mercredi. Plus au nord, la RN52 est encore fermée entre Aumetz et Villers-la-Montagne, avec une déviation également mise en place. En Alsace, les agriculteurs ont passé la nuit sur le barrage de la M35, à hauteur de la nécropole militaire de Cronenbourg. La circulation est coupée dans les deux sens, avec plus de 500 tracteurs sur place. Enfin, un barrage filtrant a débuté à 10 heures et devrait durer jusqu’à 17 heures sur le rond-point N4/A4 à Phalsbourg.

En Provence-Alpes-Côtes-d’Azur

Ce mercredi marque en Paca l’entrée dans la danse des blocages des agriculteurs du Var. Plusieurs d’entre eux se sont retrouvés ce matin sur l’A8 pour prendre lentement la direction du péage du Capitou, au nord de Fréjus, occasionnant la fermeture dans les deux sens de l’autoroute à hauteur de la barrière de péage.

Cependant, l’essentiel des perturbations demeure en basse vallée du Rhône et se concentre autour du nœud autoroutier d’Avignon-Orange. L’A7 y est ce jour encore fermée, entre Chanas et Orange en direction de Marseille et entre Cavaillon et Chanas en direction de Lyon. Le secteur arlésien n’est pas en reste, avec la coupure dans les deux sens de l’A54 qui permet d’ordinaire de se rendre à Nîmes. La route nationale 113, seul axe pour traverser Arles, fait, elle, l’objet d’une opération escargot.

A Aix-en-Provence, les agriculteurs rendent toujours impossible la jonction A8- A51, congestionnant les itinéraires de substitution pour ceux qui souhaitent gagner la route des Alpes ou se diriger vers l’Est, le Var et la Côte d’Azur. Sur les routes de Haute-Provence, tout comme du côté de Nice ou Cannes, la journée semble partie pour être calme.

En Auvergne-Rhône-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes, les opérations de blocage se poursuivent aussi intensément que les jours précédents. Et selon les agriculteurs de la région, cette mobilisation pourrait perdurer encore « plusieurs jours ». Notamment autour de l’agglomération lyonnaise où la circulation reste coupée sur l’autoroute A7-M7 entre la jonction A7/A450 et la sortie 4 (Pierre-Bénite Nord), dans les deux sens. L’A7 est aussi bloquée entre la sortie 12 (Chanas) et Bollène en direction de Marseille mais aussi dans l’autre sens, entre Avignon et Chanas. Même chose au niveau de Seyssuel, dans les deux sens. L’A6, vers Villefranche-sur-Saône, est aussi occupée par les tracteurs.

En Isère, la circulation est coupée sur l’A43, dans les deux sens, entre Bourgoin-Jallieu et La-Tour-du-Pin ainsi qu’au niveau du péage de Saint-Quentin-Fallavier. Entre la jonction A43 et la sortie 10, vers Grenoble, la circulation est aussi bloquée. Il est également toujours possible de voir des personnes se balader à hauteur du Pont de Catane.

La préfecture indique également qu’en plus des autoroutes A7, A41, A71, A75, A79, A89, tout aussi concernées par des blocages, les agriculteurs se sont mobilisés sur des départementales, comme la D318, au niveau de Saint-Pierre-de-Chandieu et la D884, entre Valserhône et Saint-Genis-Pouilly ainsi que sur la nationale N145, au niveau de Montluçon.

En Normandie

Dans l’Eure, le blocage sur l’autoroute A13 entre les sorties 16 (Douains) et 17 (Saint-Aubin-sur-Gaillon), sera levé de 16 heures à 21 heures, indique la préfecture du département. En Seine-Maritime, l’A28, débloquée mardi en fin d’après-midi mardi, devrait rester libre à la circulation. Enfin des agriculteurs du 76 se sont mis en route pour l’Ile-de-France, mais via le réseau secondaire, pour relever leurs collègues franciliens qui tiennent le blocus de Paris.

En Ile-de-France

Le siège de Paris se poursuit et le nœud se resserre. En effet, plusieurs points de blocages se sont rapprochés de la capitale à partir de mardi soir. C’est surtout le cas dans le sud et l’ouest de l’Ile-de-France. Hier à Villabé (91), la centaine de tracteurs qui bloquent l’A6 s’est avancée d’une vingtaine de kilomètres et est désormais à Chilly-Mazarin (91), soit à quelques kilomètres de l’aéroport d’Orly et du marché international de Rungis. Idem pour l’A10 qui a vu son blocage avancer du péage de Saint-Arnoult à Janvry (91) juste avant les Ulis. À l’ouest, sur l’A13, une cinquantaine de tracteurs se sont ajoutés au blocage au niveau d’Épône-Mézières, soit dix kilomètres plus près de Paris qu’hier. Le blocage le plus proche de la capitale, sur l’A15, reste quant à lui entre Argentueil et Gennevilliers.

Au Nord et à l’Est, les agriculteurs restent campés sur l’A1 entre Senlis (60) et Roissy-en-France (95) dans la direction de Paris et sur l’A16 à hauteur de l’Isle-Adam (95). Et à l’Est, l’A4 est totalement fermée entre Serris (77) et Ferrières-en-Brie (77) au niveau de Jossigny, dans les deux sens, comme l’A5a, fermée à hauteur de Réau (77) en direction de Paris et au niveau de Moissy-Cramayel (77) dans le sens Paris-Province.