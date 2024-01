Les yeux sont rivés sur le Palais Bourbon. C’est en effet à l’Assemblée que le Premier ministre Gabriel Attal doit présenter cet après-midi sa déclaration de politique générale et sans doute annoncer des mesures pour répondre aux revendications des agriculteurs qu’il n’a pas su contenter vendredi dernier malgré une première salve de propositions. Mais les yeux seront également tournés vers Rungis que vise un convoi de tracteurs parti d’Agen et conduit par la Coordination rurale. La FNSEA, majoritaire, préfère, elle maintenir le blocus autour de la capitale, sans oublier tous les blocages dans les diverses régions de France. Le point sur la situation en ce mardi 30 janvier.

En Pays-de-la-Loire

Dans le Maine-et-Loire, l’autoroute A11 était toujours coupée ce mardi matin dans les deux sens entre les communes de Seiches-sur-le-Loir et Durtal. Des actions sont également annoncées sur l’autoroute A87 entre Angers et La Roche-sur-Yon. En Vendée, les agriculteurs sont installés au niveau des péages des Essarts, de Boufferé et de Sainte-Hermine. La circulation est aussi compliquée en Mayenne où les agriculteurs ont déversé des pneus devant plusieurs bâtiments de l’Etat à Laval, Château-Gontier et Mayenne. Dans la Sarthe, ça coince aussi toujours sur l’A11 et l’A28 à proximité tandis que les difficultés sont moindres ce mardi sur les routes de Loire-Atlantique.

En Bretagne

Les actions de blocage s’intensifient ce mardi en Ille-et-Vilaine. Depuis le milieu de la matinée, la RN157 entre Rennes et Paris est ainsi coupée à la circulation dans les deux sens au niveau de la commune de Châteaubourg. Les agriculteurs bloquent également la RN137 à Bain-de-Bretagne et la RN24, à hauteur du Rheu et de Chavagne, dans les deux sens. Dans le pays de Saint-Malo, une action se met aussi en place au niveau de l’échangeur de Miniac-Morvan. Dans le Morbihan, le blocage de la RN165 à hauteur de Kervignac et de La Roche-Benrard est toujours en cours tandis que des barrages filtrants sont annoncés à partir de midi dans les secteurs de Vannes et de Ploërmel. Dans le Finistère, c’est le statu quo avec le blocage toujours en cours de la RN164 à Carhaix et Pleyben, de la RN165 à Quimper et de la RN12 à Ploudaniel. Dans les Côtes-d’Armor enfin, plusieurs blocages sont annoncés dans le courant de la journée sur la RN12 et la RN164.

Dans les Hauts-de-France

La préfecture annonce une journée compliquée pour les automobilistes dans le Pas-de-Calais, du côté d’Arras, Saint-Omer et Calais. Une opération escargot est ainsi prévue sur l'A16 à partir de Calais. Une autre opération escargot doit se déployer sur la RD939 à l’ouest d’Arras (au niveau de Tincques) et à l’est avec un barrage filtrant installé sur un rond-point (Dury) en direction de Cambrai. Dans l’arrondissement de Saint-Omer, la barrière de péage de Setques sur l'A26 doit être bloquée. Dans l’après-midi, plusieurs ronds-points seront aussi paralysés dans le secteur.

Dans l’Oise, de forts ralentissements sont attendus sur l’A16 entre Méru et Montsoult, au niveau de la zone commerciale de La Croix Verte, annonce la préfecture.

En Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, l’autoroute A10 est coupée dans les deux sens entre Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et Poitiers (Vienne). Mais le gros de la mobilisation des agriculteurs se déroule en Gironde : plusieurs barrages filtrants ont été installés sur des ronds-points du Libournais. Les manifestants ciblent aussi des centrales d’achat de la grande distribution dans le secteur de Beychac-et-Cailleau. D’autres barrages filtrants ont été installés dans le Sud du département, dans le secteur de Sauveterre-de-Guyenne.

En Occitanie

Ce mardi, les agriculteurs d’Occitanie ont décidé de bloquer l’aéroport Toulouse-Blagnac. Partis aux alentours de 8 heures de points de ralliement situés dans la périphérie de la Ville rose (Aussonne, Pibrac, Colomiers, Cornebarrieu notamment), ils ont atteint leur cible vers 10h30. Leur action entraîne de gros ralentissements sur le périphérique toulousain et d’énormes perturbations dans la zone aéroportuaire.

Ailleurs en Occitanie, Vinci Autoroute indique que l’A9 est toujours coupée en direction de l’Espagne entre Nîmes Est et Gallargues (Gard). Même chose, dans les deux sens, pour l’A54 entre Arles et Nîmes, pour l’A20, à hauteur de Montauban (Tarn-et-Garonne), pour l’A62 entre Montauban et Valence d’Agen. Une portion de l’A64 est aussi fermée de Montréjeau (Haute-Garonne) à Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques)..

Dans le Grand-Est

Comme les autres autoroutes qui relient Paris, l’A4 est bloquée. Toujours au même endroit depuis mercredi matin : en Meuse, avec une sortie obligatoire au niveau de Fresnes-en-Woëvre, dans le sens Strasbourg -Paris ; au niveau de Voie sacrée dans le sens Paris-Strasbourg. Sur le même axe, un convoi de tracteurs a pris la direction de la capitale. Ça bouchonne également ailleurs dans l’ex-Lorraine. Précisément sur la très fréquentée A31 entre Nancy et Metz, autour de Pont-à-Mousson. Des déviations ont été mises en place.

Plus au sud, l’A33 n’est pas épargnée autour de Nancy entre les diffuseurs 3 à 7. En Meurthe-et-Moselle nord, la RN52 est coupée par deux tracteurs au niveau de Brehin-La-Cour. En Alsace, le blocage de la M35 qui traverse Strasbourg est programmé ce mardi après-midi, à partir de 15 heures. Il aira lieu comme la semaine dernière : à hauteur de la nécropole militaire de Cronenbourg pour une durée annoncée d’au moins vingt-quatre heures. Dans le Haut-Rhin, aucun barrage n’était officiellement programmé.

En Provence-Alpes-Côtes-d’Azur

En Paca, les blocages se concentrent au nord d’Avignon et autour d’Aix-en-Provence. Dans le Vaucluse, département le plus actif, l’autoroute A7 est toujours fermée en direction de Marseille entre Chanas et Bollène où des agriculteurs ont déversé de la paille de lavandin sur un supermarché. En sens inverse, c’est la section entre Avignon et Chanas qui est coupée à la circulation. À Cavaillon, ce sont des agriculteurs de la Confédération paysanne qui bloquent deux plateformes logistiques.

Redescendons sur Aix-en-Provence, où la bretelle de sortie vers l’A51 au niveau du Jas-de-Bouffan est toujours occupée, de même que le péage de la Barque sur l’A8. De fait, l’autoroute A51 est bloquée dans les deux sens au niveau de la jonction avec l’autoroute A8.

Plus au nord, en Haute-Provence, les agriculteurs de la FDSEA occupent désormais l’échangeur de l’A51 où ils filtrent et recensent les marchandises importées. Ils ont été reçus par le préfet en fin de matinée. Concernant l’ouest de la région, les conditions de circulation ne présentent pas de difficultés dans le Var, la Côte d’Azur et les Alpes-Maritimes.

En Auvergne-Rhône-Alpes

La situation est similaire à celle de lundi. Notamment à Lyon, où les agriculteurs ont réaffirmé leur volonté de bloquer des points stratégiques pour paralyser l’entrée de l’agglomération. Ainsi, la circulation est coupée sur l’autoroute A7/M7, entre la sortie 6 et le diffuseur 4. Depuis lundi 17 heures, l’A6 est également occupée par les agriculteurs, installés devant le péage de Villefranche-Limas. Gilles Brenon, vice-président de la FDSEA de l’Ain, a assuré au Progrès, être là, « au moins pour la semaine ». Même état d’esprit pour les occupants de l’A43, entre Bourgoin-Jallieu et La-Tour-du-Pin, bloquée dans les deux sens. Le péage de Saint-Quentin-Fallavier doit être aussi occupé dans la journée. En direction des montagnes aussi la circulation est difficile. L’A40 est coupée dans les deux sens. Et la 2x2 voies qui relie le pays de Gex à la Suisse sera paralysée « toute la journée et la nuit », selon le syndicat des Jeunes agriculteurs.

En Normandie

Comme lundi, l’autoroute A13 est bloquée sur une douzaine de kilomètres, dans les deux sens, entre sorties 16 (Douains) et 17 (Saint-Aubin-sur-Gaillon), rapporte Ouest France. Des itinéraires alternatifs via le réseau secondaire ont été mis en place. Dans la Manche, la Coordination rurale a prévu de bloquer l'A84, au niveau de l’échangeur 33, près de Ducey. Enfin, en Seine-Maritime, des opérations escargot visent l'A28 et l'A29.

En Ile-de-France

Paris est encerclé et tous ses accès bloqués selon le Sanef (autoroutes de France). Au nord, l’A1 est fermée dans les deux sens. Entre Senlis (60) et Roissy-en-France (95) dans la direction de Paris et à hauteur d’Épiais-lès-Louvres (95) dans le sens inverse. L’A16 est également fermée dans les deux sens à hauteur de l’Isle-Adam (95). À noter également que la bretelle d’accès à l'A16 sur la N184, au niveau de Nerville-la-Forêt, est également fermée.

L’A4 est totalement bloquée fermée entre Serris (77) et Ferrières-en-Brie (77) au niveau de Disneyland, dans les deux sens, comme l’A5a, fermée à hauteur de Réau (77) en direction de Paris et au niveau de Moissy-Cramayel (77) dans le sens Paris-Province.

Plus au sud, l’A6 reste bloquée à Villabé (91) dans le sens Paris-Province, au niveau du pont de la D260 et l’A10 dans les deux sens à hauteur de Dourdan (91), au niveau de l’échangeur n°10 juste après le péage de St-Arnoult. À l’ouest l’A13 est fermée dans les deux sens à hauteur de Mantes-la-Jolie (78), au niveau de l’échangeur n°12, après le péage de Buchelay et l’A15 est fermée en direction de Paris à hauteur d’Argenteuil (95), au niveau de la sortie n°2.