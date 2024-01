Ils ne lâchent rien et attendent avec impatience davantage que les annonces du Premier ministre vendredi dernier. Lancé depuis l’Occitanie il y a bientôt deux semaines, le mouvement de colère des agriculteurs s’est, depuis, propagé à la plupart des départements français, notamment l’Ile-de-France avec pour mot d’ordre, selon les syndicats, un « siège » de la capitale. Les actions, qui visent à protester contre une hausse des taxes et des normes contraignant la profession agricole, se traduisent le plus souvent par des blocages routiers au moyen de bottes de paille ou de tracteurs. Ce qui occasionne, de fait, de très grosses perturbations de circulation. Le point sur la situation ce lundi 27 janvier.

En Pays-de-la-Loire

Après avoir bloqué le pont de Noirmoutier ce week-end, les agriculteurs vendéens ne relâchent pas la pression ce lundi avec une douzaine de points de blocage répertoriés, notamment au niveau de Fontenay-le-Comte, Challans, Les Herbiers ou La Roche-sur-Yon. Des blocages sont également en cours sur les péages de l’A83 et de l’A87. En Loire-Atlantique, des actions se mettent aussi en place depuis le milieu de la matinée au niveau des péages d’Ancenis et du Bignon. Dans le Maine-et-Loire, la préfecture annonce sur les réseaux sociaux des perturbations en cours sur l’A87 au niveau de Cholet ainsi que sur l’A11 entre Seiches-sur-le-Loir et Durtal dans les deux sens de circulation. En Mayenne et dans la Sarthe, les ralentissements restent pour l’heure assez limités.

En Bretagne

C’est dans le Morbihan que se concentrent les principales difficultés dans la région ce lundi. La N165 qui relie Nantes à Brest est ainsi coupée dans les deux sens au niveau de La Roche-Bernard et de Hennebont-Kervignac. A Ploërmel, les agriculteurs bloquent également la N24 dans les deux sens ainsi que la N166 dans le sens Vannes-Ploërmel. Dans le Finistère, ça bloque aussi sur la N165 au niveau de Quimper et sur la N164 au niveau de Carhaix. Les conditions de circulation sont plus fluides pour l’heure dans les Côtes-d’Armor, hormis le blocage de la N176 à hauteur de Quévert, ainsi qu’en Ille-et-Vilaine.

Dans les Hauts-de-France

Les difficultés de circulation se concentrent dans le Pas-de-Calais et l’Oise, sur deux secteurs : l’A16, notamment au sud de Boulogne-sur-Mer et l’A1 au nord de Paris. Dans le Pas-de-Calais, le blocage de l’A16 devrait durer jusqu’à au moins 17 heures, dans les deux sens, au niveau d’Etaples, Wailly-Beaucamp et Isques. L’autre difficulté se situe, dans l’Oise entre les échangeurs 11 (Beaumont-sur-Oise) et 16 (Breteuil), toujours sur l’A16. Sur l’A1 aussi, le trafic est perturbé entre Ressons (sortie 11) et Villepinte (sortie 6). Par ailleurs, la préfecture de l’Oise signale une opération escargot, entre midi et 18 heures sur la D1001 entre Beauvais et Chambly.

En Nouvelle-Aquitaine

Dans le Lot-et-Garonne, la circulation était difficile ce lundi matin sur l’axe Agen-Bergerac, notamment. Une trentaine de tracteurs ont pris la route depuis le marché aux bestiaux d’Agen (Lot-et-Garonne) pour aller rejoindre des collègues à Cancon (Lot-et-Garonne) puis Bergerac (Dordogne), Périgueux, avant de passer la soirée dans un « camp de base » près de Limoges. A l’appel du syndicat Coordination rurale, ils comptent « investir » le marché d’intérêt national (MIN) à Rungis (Val-de-Marne) « mardi soir ou mercredi matin. » En Gironde, un important dispositif de plus de 200 tracteurs a été mis en place à Langon, au sud de Bordeaux. Dès 5h30, les agriculteurs se sont positionnés aux principaux points d’entrée de la ville Une opération escargot est prévue sur l’A62 entre Langon et Podensac.

A Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) des agriculteurs bloquent toujours l’A63 ce lundi matin. Des manifestations étaient aussi en cours sur l’A64 rendant impossible la circulation entre Montréjeau et Soumoulou. Dans les Landes, plusieurs blocages étaient en cours, sur l’A63 entre la sortie 10 de Saint-Geours-de-Maremne et Bayonne, et sur la RD810 au niveau du rond-point de Saint-Geours-Maremne. En Haute-Vienne, les agriculteurs convergeaient dans la matinée vers l’A20, que la préfecture prévoyait de fermer dans les deux sens entre les échangeurs 36 et 38.

En Occitanie

Malgré la levée du barrage emblématique de Carbonne (Haute-Garonne) depuis samedi après-midi, tout ne roule pas sur l’A64, entre Toulouse et Bayonne. Elle est fermée dans les deux sens ce lundi entre Montréjeau (Haute-Garonne) et Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques). Même causes et mêmes effets pour l’A62, au nord de Montauban (Tarn-et-Garonne), bloquée dans les deux sens entre Valence d’Agen (échangeur n°8) et Castelsarrasin (n°9). Toujours dans le Tarn-et-Garonne, l’A20 vers Paris est fermée entre Caussade (n°59) et le ZI Nord (n°61).

Par ailleurs, les blocages autour de Toulouse vont reprendre de la vigueur ce mardi 30 janvier. La FDSEA 31 appelle les tracteurs à converger à 8 heures vers différents points de ralliement à Boussens, Capens, Villefranche-de-Lauragais, Pins-Justaret, Aussonne, Verfeil, Castelnau-d’Estrétefonds et Léguevin. Tous prendront ensuite le chemin de la Ville rose dans le but de bloquer l’aéroport Toulouse-Blagnac.

Dans le Grand-Est

Globalement calme depuis vendredi, la situation pourrait de nouveau être agitée… mardi. Rien n’est prévu ce lundi par les agriculteurs du Grand-Est, sauf chez ceux qui bloquent complètement l’A4 en Meuse depuis mercredi matin. Ce lundi encore, le concessionnaire Vinci indique une sortie obligatoire au niveau de Fresnes-en-Woëvre, dans le sens Strasbourg -Paris ; au niveau de Voie sacrée dans le sens Paris-Strasbourg. Dans les autres départements, les éventuelles manifestations devraient reprendre mardi. La capitale alsacienne sera une nouvelle fois ciblée. Comme la semaine dernière, la M35 qui la traverse devrait être entravée par des centaines de tracteurs, ont déjà annoncé la FDSEA 67 et les Jeunes agriculteurs du Bas-Rhin. En Lorraine, des barrages sont attendus dans le Saulnois (Moselle) et à plusieurs endroits de Meurthe-et-Moselle.

En Provence-Alpes-Côtes-d’Azur

Dans l’est de la région, l’A7 est toujours coupée en direction de Marseille entre Chanas et Orange et entre Avignon et Chanas en direction de Lyon. L’A9, qui relie Orange à Montpellier en passant par Nîmes, est fermée dans les deux sens entre Gallargues et la bifurcation A7/A9 à Orange. A Cavaillon, des manifestants de la confédération paysanne bloquent un Aldi avec l’intention de rester plusieurs jours.

Dans les Bouches-du-Rhône, 250 agriculteurs de la Coordination rurale bloquent avec une centaine de tracteurs et une vache, les accès à Aix-en-Provence. Au départ d’Aix, encore, l’accès à l’A51 qui remonte la Durance en direction des Alpes, est empêchée. A Gap, justement, des agriculteurs ont investi la ville après s’en être pris aux marchandises étrangères d’un supermarché.

Du côté de la Côte d’Azur et des Alpes-Maritimes, la situation semble calme, du moins pour ce qui est des agriculteurs.

En Auvergne-Rhône-Alpes

Annoncée dimanche par la FNSEA, la « tenaille lyonnaise » avec des « ramifications partout dans la région » a été mise en place ce lundi. Les agriculteurs s’étaient d’abord placés sur l’A450, pour bloquer les accès de l’agglomération lyonnaise, et se sont déplacés dans la matinée vers l’autoroute A7, qui est fermée. Tout le tronçon drômois de cette autoroute, qui mène vers Marseille, est d’ailleurs fermé. Dans le même département, l’accès A49 en direction de Grenoble est difficile.

Dans l’après-midi, d’autres opérations de blocages sont prévues, notamment au niveau du péage de Villefranche-sur-Saône, sur l’A6, dans les deux sens de circulation. L’accès entre l’Ain et le Rhône devrait être particulièrement difficile. En Haute-Loire, les agriculteurs vont se diriger vers la RN88 pour bloquer les camions de marchandises au niveau de Saint-Ferréol-d’Auroure. Dans la journée, des blocages, dans les deux sens de la circulation, sont aussi prévus au niveau de l’aire de repos de Gier, sur l’A47.

En Isère, les perturbations toujours en cours concernent l’A480, à Grenoble, l’A7, l’A48 et l’A43. Les services de l’Etat préconisent de différer tout déplacement et privilégier les transports en commun.

En Normandie

Après une pause ce dimanche, les agriculteurs ont repris leurs blocages sur l'A13 entre Douains et Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans l’Eure, indiquent nos confrères de Paris-Normandie. Enfin la FDSEA de Seine-Maritime envisageait de renouveler ses opérations de blocus sur l'A28.

En Ile-de-France

Paris est la grande cible du jour pour les agriculteurs. Ce lundi, plus de 600 tracteurs devraient se rassembler autour de la capitale pour bloquer huit autoroutes à partir de 14 heures. Certains points « stratégiques » sont particulièrement visés comme le marché international de Rungis (Val-de-Marne) et les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle (Seine-Saint-Denis) et d’Orly (Val-de-Marne). Les huit points de blocage sont prévus sur les autoroutes A1, A4, A5, A6, A10, A13, A15 et A16 pour encercler la capitale à partir de 14 heures.

Sur l’A1, c’est au niveau de l’Aire de Chennevières (95), au nord de l’aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle que les agriculteurs doivent bloquer la route. Dans l’Est parisien, un blocage aura lieu sur l’A4 au niveau de Jossigny (77), sous le pont de la D10. Au sud-est de Paris, sur l’A5, la circulation sera coupée au niveau du lieu-dit Ourdy, à Réau (77), face à la station TotalEnergie et du pont 13 Chemin des pleins. Un peu plus à l’ouest, sur l’A6, les agriculteurs devraient s’arrêter, comme vendredi à Villabé (91), sous le pont de la D260.

Au sud, l’A10, elle, sera bloquée dans les Yvelines à Longvilliers au niveau du pont D149. Dans l’Ouest, c’est au niveau du péage Buchelay (78) que les tracteurs devraient s’arrêter sur l’A13, tandis que l’A15 sera elle bloquée entre le Pont de Gennevilliers et la D311. Les agriculteurs devraient également bloquer l’A16, au nord de la capitale, au niveau de l’échangeur D301 Isle-Adam.