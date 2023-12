Les discussions entre les syndicats d'Eurotunnel et leur direction ont porté leurs fruits. La fin de la grève surprise entamée à la mi-journée a été annoncée, ainsi que la réouverture « ce soir » du tunnel sous la Manche.

« Le mouvement de crise sociale à Eurotunnel touche à sa fin (...) L'activité de tunnel sous la Manche va reprendre ce soir », a déclaré Franck Herent, délégué FO, qui a lu un communiqué devant le siège à Coquelles, où étaient réunis des employés. « Si les salariés de l'entreprise retournent à leur travail, c'est que les négociations que nous avons âprement menées au cours de la journée auprès de la direction générale ont été porteuses de résultats qui nous satisfont ».

Galère surprise

L'annonce soudaine de l'annulation de tous les trains en direction du continent à la gare de St Pancras, à Londres, jeudi en début d'après-midi a provoqué un affolement chez tous les passagers en attente de leur train.

Selon une journaliste de l'AFP présente sur place, les agents d'accueil et de sécurité de la gare - qui semblaient tout aussi pris au dépourvu - ont même dû faire sortir les passagers qui avaient déjà passé les contrôles de sécurité et patientaient sur le quai. Eurostar a annulé 30 trains au départ de Paris, Londres et Bruxelles jeudi. La compagnie, filiale de la SNCF, doit faire un point auprès de ses clients devant voyager vendredi à 20 heures et remboursera tous ceux dont le train a été annulé.