Des bouchons à n’en plus finir, des bus bondés, des usagers et des chauffeurs énervés. Depuis la panne géante sur la ligne B du métro, à l’arrêt forcé depuis le 18 novembre, c’est la grosse pagaille à Rennes. Et la situation ne risque pas de s’améliorer. Deux syndicats de l’opérateur Keolis, l’Unsa et la CFDT, viennent ainsi de déposer un préavis de grève illimité à partir de samedi.

Cette décision fait suite à une réunion qui s’est tenue mardi entre les syndicats et la direction de Keolis au sujet du versement d’une prime exceptionnelle aux salariés, confrontés depuis un mois à une « surcharge de travail. » La direction a proposé une prime de partage de la valeur de 150 euros aux salariés ayant moins d’un mois d’absence cette année et de 75 euros pour les autres.

« Notre seul moyen de faire pression »

A l’issue de la réunion, la CGT, syndicat majoritaire, a signé l’accord. Mais pas l’Unsa et la CFDT qui ont donc décidé de maintenir leur préavis de grève. « Nous avons besoin de reconnaissance et c’est notre seul moyen de faire pression sur la direction », souligne Philippe Simon, délégué syndical Unsa, jugeant le montant de la prime « insuffisant. » « Surtout que cette prime est assujettie à certaines conditions ce qui est inacceptable », assure-t-il.

Keolis devrait communiquer le détail des perturbations vendredi après-midi. De source syndicale, le mouvement de grève devrait être assez suivi, ce qui laisse présager un joyeux bordel samedi dans le centre-ville qui devrait être bondé à une semaine de Noël.