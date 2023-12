Une grève perlée face à la casse sociale. La CGT, FO et Solidaires, trois des quatre organisations syndicales de Météo-France, ont débuté une grève « longue durée » pour dénoncer la taille régulière des effectifs et la dégradation des conditions de travail. 20 Minutes fait le point sur le mouvement.

Que se passe-t-il ?

La première mobilisation du 13 novembre n’aura été qu’un prémisse. Face à une réorganisation du travail et la coupe drastique des effectifs, les organisations syndicales montent au créneau. La CGT, FO et Solidaires ont lancé une grève longue durée jusqu’au 7 janvier prochain. La CFDT, seul syndicat à ne pas appeler à la grève, dit soutenir le mouvement, comme le rappelle Libération.

« Ce qui nous inquiète, c’est l’état du service météorologique suite aux nombreuses suppressions d’effectifs que nous avons connus depuis le début des années 2000 et qui nous amène dans une situation où l’on n’est plus en capacité de faire le travail qu’on faisait avant », déplore au micro de France Bleu Occitanie Renaud Tzanos (Solidaires), ingénieur en recherche et développement en prévisions à court terme à Météo-France. Le représentant syndical dénonce un passage à 2.500 collaborateurs, contre 3.700 personnes au début du siècle.

Quels problèmes ont été soulevés par les syndicats ?

L’automatisation, oui, mais pas à n’importe quel prix. La nouvelle organisation dite des « 3P » (programme, prévision, production) fait grincer des dents. Elle prévoit notamment une plus grande part d’automatisation, avec une réduction du contrôle humain, comme le rappelle L’Humanité.

Les contenus, notamment les bulletins météo, générés par ordinateur étaient auparavant supervisées par sept personnes, note Libération. Aujourd’hui, seule une seule personne sera en charge de la supervision, déplore Jérôme Lartisant (FO) auprès du quotidien. La nouvelle organisation provoque chez beaucoup d’agents un doute quant à la « fiabilité » des bulletins et une insatisfaction au travail, souligne l’élu FO auprès de L’Humanité.

Comment a réagi la direction ?

La direction a reçu les syndicats vendredi 1er décembre, après l’annonce du dépôt de préavis de grève. « Ils constatent bien un malaise du côté des agents mais parlent de “rodage” et ne font pas le lien avec la nouvelle organisation », relève François Giroux (CGT) auprès de Libération. Les solutions proposées par la direction selon le syndicaliste ? Un soutien psychologique. « C’est bien sympa, mais ce qu’il nous faut, c’est une réorganisation et plus de personnel », peste l’élu.