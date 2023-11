Les policiers municipaux sont en colère. Depuis le 1er novembre, une dizaine d’organisations syndicales, de fédérations et d’associations professionnelles, regroupées au sein d’un collectif, ont appelé les agents à la grève illimitée des procès-verbaux. « On ne fera pas de zèle, on ne dressera plus de PV pour un stationnement gênant, des petites infractions, sauf si on constate un comportement dangereux, comme un feu rouge grillé », explique à 20 Minutes Thierry Colomar, le président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France.

Selon ce brigadier-chef, qui exerce depuis une vingtaine d’années dans le sud du pays, le mouvement serait très suivi. « D’après les premiers retours, plus de 40 % des 26.000 policiers municipaux ont déclaré participer », annonce-t-il, rappelant que « 64 % des contraventions sont dressées par eux ».

Ce sont certaines des annonces faites par la Première ministre, le 26 octobre dernier, qui ont mis le feu aux poudres. En réponse aux violences urbaines du mois de juin après la mort du jeune Nahel, Élisabeth Borne a proposé d’élargir les pouvoirs des policiers municipaux en leur confiant de nouvelles prérogatives. « Nous ne sommes absolument pas d’accord s’il n’y a pas de contrepartie sociale », insiste Thierry Colomar.

« La profession souffre »

Représentant du syndicat Unsa à la commission consultative des polices municipales (CCPM), Manuel Herrero explique que les agents se sont vus confiés, avec le temps, « de plus en plus de missions, de plus en plus de prérogatives ». « Mais les salaires n’ont jamais augmenté », regrette-t-il. « On exerce un métier de plus en plus risqué et sous-payé. Pourtant, nous avons été présents tant au moment des "gilets jaunes" que du Covid-19. La profession souffre. »

Les agents mobilisés réclament une revalorisation des grilles salariales et un passage en catégorie supérieure, comme cela a été le cas pour les agents pénitentiaires fin février. « Les policiers municipaux ont participé à la lutte contre les violences urbaines. Sur le terrain, on fait le même travail que la police ou la gendarmerie nationale, sauf qu’on ne fait pas d’enquête et qu’on ne prend pas de plainte. Mais les dangers rencontrés sont les mêmes », insiste Thierry Colomar.

« Cette grève des PV, ce n’est que l’acte I »

Les policiers municipaux en colère s’opposent aussi à un projet du gouvernement de modernisation de leur régime indemnitaire, moins favorable selon eux, et à la non-prise en compte d’une indemnité mensuelle dans le calcul de leur pension de retraite. « Notre salaire est coupé en deux : il y a une partie en salaire et une partie en prime, mais qui n’est pas prise en compte dans le calcul de la retraite », déplore Manuel Herrero.

Une rencontre avec le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, est prévue le 14 novembre. Faute d’avancées significatives, les policiers menacent de descendre dans la rue. « Cette grève des PV, ce n’est que l’acte I de la mobilisation. On y va crescendo », indique le président de la Fédération nationale des policiers municipaux. « La mobilisation est très importante dans les grosses villes comme Paris, Marseille, Toulouse ou Bordeaux. On envisage ensuite de ne plus collecter les droits de place, qui concernent les marchés, les terrasses… On pourra aussi se mettre en grève physiquement cette fois », annonce le représentant du syndicat Unsa. Avant de prévenir. « Si ce n’est pas réglé rapidement, on perturbera les Jeux olympiques. Si on ne peut pas compter sur le gouvernement, il ne pourra pas compter sur nous. »