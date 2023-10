A Paris, Rennes, et Strasbourg

« C’est difficile de mobiliser les gens. Ils ont déjà beaucoup donné avec la réforme des retraites, quatorze jours de mobilisations et des semaines de grèves… » A l’arrière de son camion de la CGT Air France sur le boulevard du Port-Royal, dans le 13e arrondissement de Paris, Patrice constate que l’appel à la mobilisation de l’intersyndicale n’a pas soulevé les foules. « Mais ils n’ont pas réussi à nous interdire de manifester, c’est déjà une victoire », ajoute-t-il, optimiste.

Trois jours avant la Conférence sociale censée relancer le dialogue entre l’exécutif et les partenaires sociaux, huit organisations syndicales avaient répondu à l’appel de la Confédération syndicale européenne (CES) pour une journée de grève et de manifestations dans toute l’Europe dans le but de protester contre l’austérité, pour les salaires et l’égalité femmes-hommes.

« La conférence sociale va faire un flop »

« On ne peut pas battre des records à chaque fois, mais la colère est intacte », déclare Sophie Binet, Secrétaire général de la CGT, en tête du cortège parisien. Une manière de mettre de côté la faible mobilisation tout en assurant que le combat ne fait que commencer. On est en effet loin du million atteint, et même dépassé, lors de certaines mobilisations contre la réforme des retraites au mois d’avril dernier. Selon la CGT, 200.000 manifestants ont foulé le pavé dans toute la France, dont 20.000 dans la capitale.

« De toute façon, le plus important, ce n’est pas lundi. La conférence sociale va faire un flop, comme tout ce qu’organise le gouvernement. Ils ne veulent pas discuter, ils veulent juste nous faire croire qu’ils le font, résume Murielle, secrétaire de mairie en Seine-Saint-Denis, aujourd’hui, l’important n’est pas d’infléchir le débat, mais de trouver un nouveau souffle après le début d’année éreintant. » Un état d’esprit partagé parmi les manifestants dans la capitale.

15.000 personnes à Toulouse, entre 1.700 et 3.000 à Rennes

À Toulouse, où 15.000 manifestants sont comptés, Cédric Caubère, secrétaire général de la CGT Haute-Garonne, assure pourtant que « le but de cette journée est de peser lors de la conférence sociale », grâce à une unification des syndicats qui ne peut « que faire bouger les choses ». Mais le syndicaliste admet tout de même que « tout ne peut pas être réglé en une réunion ». Tous les manifestants interrogés, professeurs, professionnels de santé ou apprentis, dans la Ville Rose assurent, tout de même, qu’ils seront là « jusqu’au bout tant que les salaires ne seront pas revalorisés ».

« On vient dans la rue pour essayer de peser. On essaye d’en parler, d’alerter nos collègues mais ce n’est pas toujours simple de se mobiliser », raconte Amanda*, agent de fonction territoriale de Force ouvrière à Rennes, où la journée n’a mobilisé qu’entre 1.700 et 3.000 personnes.

Si, selon elle, certains ont la crainte d’avoir une mauvaise image et la peur des représailles s’ils font grève, la raison de cette mobilisation est ailleurs pour Henri Rolland, responsable syndical des retraités de la ville de Rennes : « Nous sommes dans une société du chacun pour soi alors qu’on devrait être solidaire. Il n’y a pas que les bas salaires qu’il faut combattre. »

Entre Israël et Arras, le difficile contexte

« C’est difficile de se remettre dedans, explique Mathis, instituteur en grève à Paris. Avec le résultat de la réforme des retraites, beaucoup se sont découragés. Et puis il faut réussir à motiver les gens dans le contexte actuel. » Comme beaucoup des marcheurs du jour, Mathys accuse le coup du contexte international. Le conflit entre Israël et le Hamas est dans toutes les bouches.

Pire, un peu plus tôt dans la matinée, les personnes présentes ont appris le drame qui s’est déroulé à Arras. « On est entre l’atmosphère glauque, la tristesse et la colère. On a l’impression que tout est en train de s’effondrer, ce n’est pas facile de retrouver la foi », ajoute Marina, « cheminote » en Île-de-France.

Faure favorable à un report pour ne pas être « cannibalisé par l’actualité »

Si elle ne croyait déjà pas beaucoup aux discussions prévues lundi, elle craint désormais que le gouvernement n’utilise ce contexte pour bâcler, voire invisibiliser les revendications des manifestants : « Macron va encore nous faire le coup de la dignité pour dire qu’on est irresponsables à demander des augmentations comme ça alors que des gens meurent dans le monde. »

C’est peut-être dans cet état d’esprit qu’Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a affirmé au micro de 20 Minutes qu’il serait favorable à un report de la conférence sociale : « Dans un moment comme celui-là, il faut faire l’unité et revenir plus tard sur ces sujets qui méritent un débat social apaisé et pas complètement cannibalisé par l’actualité. »

Un avis que ne partage pas Ian Brossat, nouveau sénateur parisien et porte-parole du Parti communiste français, qui estime que « la question des salaires ne peut pas attendre » : « L’inflation, elle, n’attend pas. Il y a une colère et une exaspération qui monte partout en France, et le gouvernement aurait tort de l’ignorer ou même de le minimiser, même dans un contexte comme celui-ci. Ils peuvent être sûrs que ce n’est qu’une première mobilisation et que beaucoup d’autres vont suivre. »