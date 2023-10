Une procédure a été engagée à l’encontre de deux communautés Emmaüs, dans le Nord, accusées d’imposer des conditions de travail indignes, a-t-on appris, jeudi, auprès du mouvement de lutte contre la précarité fondé par l’Abbé Pierre.

Le sort de la Halte Saint-Jean à Saint-André-lez-Lille et de celle de Grande-Synthe, près de Dunkerque, était en suspens depuis le dernier conseil d’administration du 14 septembre où la situation au sein des deux antennes avait été évoquée. Lors d’un nouveau conseil d’administration, mardi, deux décisions ont été prises contre ces communautés qui ont « franchi une ligne rouge contraire aux valeurs d’Emmaüs », a indiqué le délégué général du mouvement, Tarek Daher.

Vers une suspension, voire une exclusion d’Emmaüs

Une « procédure dite de traitement des conflits » a été engagée, laquelle pourrait déboucher sur l’exclusion définitive du mouvement Emmaüs des deux communautés lors de la prochaine assemblée générale prévue en juin, a-t-il précisé. En attendant, une autre procédure sera par ailleurs mise en œuvre à partir du 19 octobre et pourrait entraîner la « suspension provisoire » de la qualité de membre de ces deux communautés du mouvement.

Une vingtaine de compagnons, tous en situation irrégulière, sont en grève depuis début juillet à Saint-André-lez-Lille et accusent la direction locale de les exploiter, sans leur ouvrir de perspective d’insertion. Une enquête a été ouverte en mai pour « traite d’êtres humains » et « travail dissimulé » et confiée à la Brigade mobile de recherche zonale (BMRZ) et à l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI).

Quatre communautés concernées par la grève

Contacté par l’AFP, jeudi, le PDG du Relais, Pierre Duponchel, dont dépend la Halte Saint Jean, a indiqué qu’il y avait des « éléments inexacts » dans le déroulé des faits présenté par Emmaüs France, sans vouloir rentrer le détail des faits par médias interposés.

Fin août, la communauté de Grande-Synthe a entamé elle aussi un mouvement de grève, auquel participent une vingtaine de compagnons, pour protester contre les conditions de travail. Ce mouvement de grève a été rejoint en septembre par deux autres antennes, à Tourcoing et à Nieppe, toujours dans le Nord, pour dénoncer des conditions de travail indignes et réclamer des régularisations.

« Ce sont des situations très différentes », a estimé Tarek Daher. « Il y a un effet loupe sur ces communautés-là, il ne faut pas oublier que le mouvement ce sont 122 communautés, 7.000 compagnes et compagnons ». « Pour autant, on ne fait pas l’autruche : le modèle communautaire est un modèle complexe, qu’il y ait énormément d’enseignements à tirer de ces crises c’est évident », a-t-il ajouté.