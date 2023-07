« C’est un mouvement hallucinant. En vingt-cinq ans de métier, j’ai jamais vu ça. » À Marseille, depuis jeudi, un policier manque à l’appel, et voilà que cette absence fait l’effet d’une étincelle, et que tout ou presque se retrouve dépeuplé. Depuis le placement en détention provisoire d’un de leurs collègues accusé de violences sur un jeune homme en marge des émeutes de juin dernier, une vague de colère déferle sur les forces de l’ordre de la cité phocéenne. En signe de protestation, depuis, les arrêts-maladies se multiplient, au point que les rangs se retrouvent clairement clairsemés. Le mouvement est difficilement quantifiable, mais selon les sources, dans les Bouches-du-Rhône, entre 400 et 600 membres forces de l’ordre se sont fait porter pâle ce mardi, contre au moins 260 samedis. Pour rappel, les effectifs de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône s’établissent à environ 4.200 policiers, dont 2.000 environ à Marseille.

« Un policier m’a appelé hier, rapporte Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Alliance dans les Bouches-du-Rhône. On est de la même promotion. Il a 26 ans de boîte. Il ne se met jamais en arrêt maladie. Il n’a même pas vu son médecin, mais une remplaçante. Il lui a expliqué ce qu’il vivait. Au bout d’une minute, elle lui a dit qu’elle l’arrêtait un mois. Aujourd’hui, les flics sont dans un tel état d’écœurement qu’il vaut mieux qu’ils soient arrêtés. Il n’y a plus personne ! » Selon une information de La Provence confirmée par cette source syndicale, des haut gradés de la BAC ont ainsi été appelés ce lundi pour patrouiller dans les quartiers Nord de Marseille. « La hiérarchie déploie des prouesses chaque jour pour réaffecter des collègues là où il y a des carences », clame Eddy Sid, délégué SGP-Police à Marseille. « Ils demandent des renforts d’autres villes mais les mecs ne viennent pas ou se mettent eux-aussi en arrêt maladie, affirme Rudy Manna. L’état d’esprit des troupes en ce moment est vraiment cataclysmique. »

Un mouvement qui fait tache d’huile

Autre conséquence de cette défection : des commissariats se retrouvent partiellement, voire totalement fermés, à l’image des commissariats du 9e et du 11e arrondissement de Marseille, selon une source syndicale. « Le 17 fonctionne et les urgences sont traitées », insiste-t-on du côté de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. « Le maître mot en ce moment, c’est l’adaptabilité permanente », poursuit Eddy Sid. « Il s’agit d’assurer les missions prioritaires que sont les flagrants délits et les appels du 17. Tout ce qui est plainte pour remboursement à l’assurance, si ça attend une ou deux semaines, on sait que ça ne changera pas grand-chose. Il est demandé aux forces de l’ordre de faire preuve de discernement. » Le syndicat appelle de son côté à appliquer le « code 562 » qui est un code de procédure qui prévoit de n’agir qu’en cas de force majeure.

Et le phénomène tend à prendre de l’ampleur et faire tache d’huile au-delà de Marseille, et au-delà des Bouches-du-Rhône. « Ça ne décolère pas », prévient Bruno Bartocetti, secrétaire national Unité Selon SGP-Police chargé de la zone Sud. Selon une source syndicale, les commissariats de Salon et de Vitrolles-Marignane seraient touchés par ces vagues d’arrêts maladie. Et d’après cette même source, à leur tour, le Var et les Alpes-Maritimes enregistreraient d’ores et déjà chacun une centaine de policiers aux abonnés absents. À Nice, deux commissariats, ceux de Saint-Augustin (Nice-Ouest) et de l’Ariane (Nice-Est), sont perturbés, a précisé la direction départementale de la sécurité publique des Alpes-Maritimes à l’AFP. Le public qui n’est pas accueilli est redirigé vers les commissariats du centre-ville.

Le département du Gard décompterait une quarantaine de policiers absents et celui du Vaucluse, 45, dont 31 dans la seule ville d’Avignon.