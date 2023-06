Pas de cantine ni de garderie. Après la mobilisation contre la réforme des retraites qui avait déjà entraîné de nombreuses perturbations dans les écoles, les parents d’élèves rennais doivent depuis trois semaines faire face à un nouveau casse-tête. En cause, un mouvement de grève d’une partie des 258 agents spécialisés des écoles maternelles (Asem) de la ville qui perturbent l’accueil périscolaire et le service de restauration.

Les agents grévistes dénoncent la suppression à partir de la rentrée prochaine du pool de remplacement, soit une quinzaine d’agents volants qui prêtaient main-forte dans les écoles en cas d’absence de courte durée. Une décision non concertée selon l’intersyndicale et qui risque de dégrader encore plus « les conditions de travail des agents et d’accueil des enfants. »

« Autant d’Asem que de classes » à Rennes

La ville justifie quant à elle son choix en expliquant que le service dysfonctionnait. « Il n’y aura pas de suppression de postes, explique Gaëlle Rougier, adjointe à l’éducation. La quinzaine d’Asem volants interviendra désormais dans une école fixe et on fera jouer la solidarité à l’intérieur d’un même établissement en cas d’absence de courte durée. »

Furieuse d’être accusée de « mettre en danger les enfants », l’élue rappelle aussi que la capitale bretonne est bien dotée en Asem par rapport à la moyenne et a fait le choix d’avoir « autant d’Asem que de classes. » En l’absence d’avancées, les grévistes ont prévu de prolonger leur mouvement tous les mardis et jeudis jusqu’aux vacances.