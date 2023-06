Pour les usagers toulousains, ce jeudi 8 juin est une des pires journées de galère depuis que le conflit social larvé a éclaté à Tisséo il y a deux mois. Aucun bus n’est sorti des dépôts, aucune rame de tram n’a pris son service et le métro s’arrêtera à 19h15. La mobilisation des grévistes ne s’essouffle pas, au contraire, et l’enlisement est réel puisque les relations sont au point mort entre l’intersyndicale (CGT, CFDT, Sud, FNCR) et la direction de la régie.

Pour rappel, le conflit porte sur la suppression d’une « clause de sauvegarde » qui permettait d’aligner les salaires des agents sur l’inflation. Un effort budgétaire que Tisséo estime ne plus être en mesure de faire, tant les prix ont flambé.

Des élus poussent à la négociation

En l’absence de négociations, les usagers en sont réduits à guetter les prévisions de trafic d’un jour sur l’autre et à s’adapter au jour le jour. Face à cette situation, l’intersyndicale elle-même a sollicité le préfet Pierre-André Durand pour qu’il nomme un médiateur. Et ce jeudi, les parlementaires, maires et élus locaux de gauche en appellent dans une lettre commune « à la responsabilité de la direction de Tisséo Voyageurs pour ouvrir de réelles négociations avec l’intersyndicale avec l’objectif de trouver un accord rapide ».





ℹ️/Info voyageurs

En raison d’un appel à la #grève, votre réseau #Tisséo sera fortement perturbé, jusqu’au vendredi 9/06



👉Nous regrettons les désagréments occasionnés

Les équipes Tisséo restent mobilisées pour vous accompagner au mieux pic.twitter.com/3ctjfvzFYt — Tisséo (@tisseo_officiel) June 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Ce jeudi matin, sur l’antenne de France Bleu Occitanie, le préfet a indiqué ne pas pouvoir « intervenir directement dans un conflit d’entreprise » mais il a demandé la médiation de la direction régionale du Travail pour tenter « de renouer le dialogue », si les deux parties l’acceptent. Pour l’intersyndicale, la réponse ne fait pas de doute. Sans se prononcer, la direction de Tisséo indique « être dans l’attente » d’une réponse de l’administration.

Elle annonce d’ores et déjà de « fortes perturbations » dans les bus pour vendredi et une nouvelle fermeture prématurée du métro à 19h15.