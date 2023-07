Les fêtes de la Madeleine ont battu leur plein au cœur de Mont-de-Marsan dans les Landes de mercredi à dimanche, lançant les ferias estivales du Sud-Ouest à Bayonne et Dax. Avec elles, des milliers de personnes venues pour profiter des animations et des soirées. Certains plus motivés que d’autres.

Mercredi soir un détenu du centre pénitentiaire de Gradignan en Gironde s’est évadé, selon Sud Ouest. L’homme a outrepassé son autorisation de sortie en venant aux fêtes de Mont-de-Marsan. Le détenu sera pris en flagrant délit d’ouverture de véhicules, sur place et sera immédiatement réincarcéré.

Si l’anecdote prête à sourire, les Fêtes de la Madeleine ont connu leur lot de drames cette année avec 204 hestayres accueillies au poste de secours samedi, deux suspicions de viols signalés et de nombreuses personnes blessées. Sept personnes ont, également été interpellées pour dégradations, violences ou encore altercation et cambriolage.