« Ce fut au commencement de novembre que j’ai formé le projet de sortir par force d’un lieu où on me tenait par force : cette pensée devint mon unique ». Le 26 juillet 1755, Giacomo Casanova est arrêté par une quarantaine d’archers et conduit à la célèbre prison des Plombs de Venise. A tout juste 30 ans, l’aventurier n’est pas encore « l’homme aux 122 conquêtes », mais il mène déjà une vie de débauche.

Fils d’une famille modeste de comédiens, le Vénitien a vite abandonné la carrière ecclésiastique pour voyager à travers l’Europe, de Corfou à Paris, et jusqu’à Constantinople. Déjà, sa réputation sulfureuse lui crée des inimitiés dans la Sérénissime.

« Un froid glacial l’hiver, une chaleur insupportable l’été »

« Un beau jour, il est arrêté et ne sait pas vraiment pourquoi. Il aurait prononcé des propos blasphématoires, lui s’interroge sur son intérêt pour l’occultisme. Magie, impiété, libertinage… certaines familles nobles l’accusent d’avoir une mauvaise influence sur la jeunesse », assure Jean-Christophe Igalens, maître de conférences en littérature française (Sorbonne Université). « A cette époque, l’inquisition vénitienne, sorte de tribunal omnipotent, pouvait enfermer à peu près n’importe qui, sans procès, pour sûreté de l’Etat », ajoute l’auteur de Casanova. L’écrivain en ses fictions (Classiques Garnier, 2011). Le jeune homme se retrouve donc mis aux fers dans des conditions difficiles.

« C’était une prison très dure, car elle était située dans les combles du Palais des Doges. Sous les toits de plomb, il fait un froid glacial l’hiver et une chaleur insupportable l’été. Dans sa première cellule, Casanova peut à peine tenir debout, a peu de lumière, et devient presque fou », assure le chercheur. Cette expérience du cachot et son évasion sont relatées, de manière probablement romancée, dans ses célèbres « Mémoires », publiés après sa mort, en 1822. A peine enfermé, l’aventurier assure qu’il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver sa liberté. « N’ayant l’esprit occupé d’aucune pensée étrangère, je retombais sans cesse sur celle de mon évasion », écrit-il.

Un beau jour, il chipe un « verrou » lors de l'une de ses sorties quotidiennes et le rapporte dans sa cellule. Il le lime pendant des jours pour le rendre pointu. Casanova se fabrique aussi une lampe à huile avec une écuelle et une boucle d’acier de sa propre ceinture. Il peut désormais creuser un trou dans le plancher sous son lit, la nuit, éclairé par sa lampe de fortune. Mais alors qu’il arrive à sa fin, le malheureux est finalement changé de cellule. « J’aurais bien voulu pouvoir emporter mon beau trou, objet de tant de peines et d’espoirs perdus. Je puis dire qu’en sortant de cet horrible lieu de douleur, mon âme y resta tout entière », se désole Casanova, qui doit repartir de zéro.

Trou creusé et fuite par les toits

Dans son nouveau cachot, le libertin conçoit un nouveau plan d’évasion avec un autre détenu, le moine Balbi. Ils échangent par des lettres cachées dans des livres, au nez et à la barbe du geôlier. Désormais très surveillé, Casanova convainc son voisin de creuser un trou au plafond dans sa propre cellule, et un autre dans le mur qui les sépare. Il lui transmet son outil caché dans une bible et lui conseille de tapisser les murs de son cachot d’icônes de saints, collés à la mie de pain, pour dissimuler l’avancée des travaux. Le jour de la Toussaint est celui du grand départ. « On ne voyait plus la Lune. J’attachai au cou du père Balbi la moitié des cordes d’un côté, et le paquet de ses nippes sur son autre épaule. J’en fis autant sur moi ; et tous les deux en gilet, nos chapeaux sur la tête, nous allâmes à l’ouverture », écrit Casanova.

« Les deux hommes s’évadent par les toits mais s'y retrouvent coincés, et doivent rentrer de nouveau dans le palais des Doges par une petite lucarne. Ils se fraient un chemin à l’intérieur en défonçant plusieurs portes, sont contraints d’y passer la nuit et d’attendre le petit matin qu’on vienne ouvrir les portes », détaille Jean-Christophe Igalens. Le concierge, apercevant Casanova par une fenêtre, libère finalement les deux fuyards, qui déguerpissent par la place Saint-Marc et quittent la cité des Doges en gondole.

« Cette évasion romanesque suscite la curiosité de ses contemporains »

Casanova décrit son soulagement de retrouver la liberté, après 15 mois passés en prison. « J’ai alors regardé derrière moi tout le beau canal, [admirant] les premiers rayons d’un superbe Soleil qui sortait de l’horizon, les deux jeunes barcarols qui ramaient à vogue forcée, et réfléchissant en même temps à la cruelle nuit que j’avais passée, à l’endroit où j’étais dans la journée précédente, et à toutes les combinaisons qui me furent favorables […] je sanglotais, je pleurais comme un enfant qu’on mène par force à l’école ».

En exil, Casanova voyagera ensuite dans l’Europe des Lumières pendant une quinzaine d’années, au gré des aventures et des scandales. « Partout, on lui demande de raconter l’épisode à haute voix. Cette évasion romanesque suscite la curiosité de ses contemporains. Il va utiliser ce récit pour attirer l’attention, captiver son audience, notamment auprès de la cour à Paris. Et cela lui vaut la célébrité », indique Jean-Christophe Igalens. Au point d'en rajouter ? N'aurait-il pas été aidé par des soutiens à l’extérieur ? « Les historiens s’accordent à dire que son récit d’évasion est crédible, répond le spécialiste. Cet épisode fascinant et mystérieux participera au mythe Casanova, à cette image de l’homme ayant soif de liberté ».