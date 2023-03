L’occasion de cultiver son jardin. Au sens propre. Il y a presque trois ans, la France - et la planète avec elle - découvrait les confinements face à la pandémie de Covid-19. Un recentrage forcé sur son foyer qui a permis malgré lui de (re)découvrir des activités simples d’ordinaire mises de côté dans le rush de la vie « normale ». Certains se sont mis ou remis aux fourneaux, d’autres ont enfilé la paire de baskets qui traînait dans le placard depuis deux ans pour aller courir, ont repris le goût de la lecture… Et puis il y a les mains vertes : celles et ceux qui, durant les confinements et les couvre-feux, ont profité de ce temps enfermés pour travailler la terre dans leur jardin, sur leur terrasse ou sur un mini-bout de balcon. Ont-ils persévéré ? On vous pose la question !

Vous avez profité des confinements liés au Covid-19 pour vous (re)mettre au jardinage ? Qu’aviez-vous fait à l’époque ? Etiez-vous plutôt plantes, ou potager maison ? Et surtout, qu’en est-il aujourd’hui ? Trois ans après, cette connexion avec la nature et la terre a-t-elle perduré ? Continuez-vous à jardiner régulièrement ? Cela vous procure-t-il toujours du plaisir ? Et si non, pourquoi ?