10h35 L’Irlande vote pour moderniser sa Constitution sur les femmes et la famille

Les Irlandais votent ce vendredi (sans enthousiasme) dans un référendum visant à moderniser les références aux femmes et à la famille dans leur Constitution, rédigée en 1937 quand l’Eglise catholique régnait dans le pays sur la vie publique et privée. La première question posée aux Irlandais concerne la définition de la famille, et propose de l’élargir au-delà de celle fondée sur le mariage, pour inclure également les « relations durables » comme les couples en concubinage et leurs enfants. La seconde question propose d’effacer une référence dépassée sur le rôle des femmes dans le foyer, qui suggère qu’elles ont le devoir de prendre soin des autres personnes sous leur toit. Une nouvelle formule, plus large, imputerait à tous les membres d’une famille la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Les résultats sont attendus tard samedi.

10h22 Les femmes n’ont jamais autant pratiqué le foot en France

La FFF compte au 7 mars 2024, 247.160 licences féminines, un record et un chiffre « en augmentation de 12 % par rapport à l’année dernière à la même époque. Par catégorie, le football féminin compte + 12,4 % de pratiquantes, + 9,6 % de dirigeantes et + 13,3 % d’arbitres » précise l’instance. En octobre 2023, le président de la FFF Philippe Diallo avait annoncé vouloir doubler ce chiffre en cinq ans et faire passer le nombre de licenciées féminines, jusqu’à 500.000. « C’est ambitieux mais on peut gagner ce pari » avait alors pensé le président de la « 3F ». Le budget consacré par la FFF au football féminin cette saison est de « 15 millions d’euros, dont 7 millions dédiés à la Ligue de football féminin professionnel », a précisé l’instance jeudi.

10h08 La sororité en application

Priscillia Routier-Trillard a créé l'application The Sorority, disponible depuis septembre 2020, pour permettre aux femmes de s'entraider en cas de danger. A partir d'un système de géolocalisation, un bouton d'alerte permet de contacter les cinquante premières femmes à proximité en cas de problème (harcèlement, agression, etc.). Notre journaliste Diane Regny vous en dit plus. Lire aussi Harcèlement sexuel : Agir « avant qu’il ne soit trop tard » grâce à l’application The Sorority

09h56 La classique

Faites un effort. View this post on Instagram A post shared by Les Copines (@les_copines_insta) L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

09h37 La grossesse, choix cornélien pour les dentistes

Le syndicat des Chirurgiens-Dentistes de France (CDF) met l’accent ce 8-Mars sur le difficile choix qui s’offre aux femmes dentistes en début de carrière : s’installer en cabinet ou avoir un enfant. En effet, les indemnités en cas de congé maternité sont « très insuffisantes pour couvrir les frais fixes d’un cabinet », explique le syndicat, alors que 50 % des dentistes sont des femmes. Un vrai problème pour les CDF à l’heure des déserts médicaux, qui retarde l’installation des femmes dentistes. Le syndicat réclame notamment un alignement des dentistes sur l’avantage social maternité des médecins, dont les frais fixes sont pris en charge pendant la grossesse.

09h28 L’ex-Première ministre Elisabeth Borne dénonce un « sexisme insidieux » en politique

Deux mois après son départ de Matignon, Elisabeth Borne a repris la parole vendredi à l’occasion de la journée des droits des femmes pour dénoncer un « sexisme insidieux » qui perdure dans un milieu politique toujours régi par des « codes masculins ». « On n’est pas dans le sexisme débridé comme avait pu le vivre » Edith Cresson, la première femme à diriger le gouvernement de la France il y a trois décennies, « mais il reste une forme de sexisme sans doute plus insidieuse », a déclaré l’ex-Première ministre sur RTL. « Vous êtes en permanence comparée à des codes masculins, sur la façon dont vous faites par exemple le tour du salon de l’agriculture (…) La référence c’est les hommes », a expliqué l’ex-Première ministre, souvent dépeinte comme distante et rigoureuse.

09h20 Pour Ludivine Sagnier, « l’art sert à faire évoluer les consciences »

A l'occasion du 8-Mars, l'actrice Ludivine Sagnier s'est confiée à Caroline Vié de 20 Minutes. Sur son rôle dans l'adaptation théâtrale du Consentement, sur la libération de la parole, sur les combats féministes... Un entretien à retrouver ici. Lire aussi « Il est important de parler d’une agression mais on a aussi le droit de ne pas parler» estime Ludivine Sagnier

09h10 83 % des rendez-vous médicaux pour un mineur pris par des femmes

Question charge mentale, il y a encore du boulot ! Selon une étude de Doctolib, 83 % des rendez-vous pris pour un mineur, tous praticiens confondus, l’ont été par une femme. Et ça monte à 85 % pour les rendez-vous chez le pédiatre.

09h00 Nouveau record de féminicides au Brésil, 4 par jour en 2023

Le Brésil a enregistré en moyenne quatre féminicides par jour en 2023, soit 1.463 au total, un record, selon une étude publiée jeudi, à la veille de la Journée internationale des Droits des femmes. Selon les données recueillies par l'ONG Forum brésilien de Sécurité publique (FBSP) sur la base de registres policiers, ce chiffre représente une augmentation de 1,6% par rapport à 2022. Au total, 10.655 femmes ont été victimes de ce type de crime de 2015 à 2023, dans ce pays de 203 millions d'habitants.

08h50 Malgré la vague rose Barbie, Hollywood manque d'héroïnes

Le succès fracassant de « Barbie » masque une réalité peu reluisante : la part des films hollywoodiens avec une femme en vedette a diminué, selon un rapport publié jeudi. Seul un tiers des longs-métrages produits l’an dernier par l’industrie américaine sont centrés sur une héroïne, selon le Hollywood Diversity Report, dévoilé à quelques jours des Oscars qui auront lieu dimanche. « Même si Barbie a battu des records, l’industrie a montré qu’elle avait continué à sous-évaluer les films centrés sur les femmes et dirigés par elles », constate le rapport, produit par l’université UCLA. « Les femmes ont perdu du terrain en matière de représentation, que ce soit pour les rôles principaux, les scénaristes et l’ensemble des acteurs », observent les chercheurs. La part des films dont le personnage principal est une femme a régulièrement augmenté au cours de la décennie jusqu’en 2019, rappelle le rapport. Cette année-là, 44 % des films produits à Hollywood suivaient les aventures d’une héroïne. Mais cette proportion décline depuis lors : en 2023, seulement 32 % des films hollywoodiens ont eu une femme comme personnage principal.

08h45 Bonne journée internationale des droits des femmes à toutes !