Le tee-shirt marinière ? Porté trois fois. Ce petit short en jean ? Craqué au bout de cinq jours. Et le sweat rouge ? Délavé direct. Tout ça, c’est bientôt fini. L’Assemblée nationale, qui doit voter le 14 mars une loi pour lutter contre la « fast fashion », est bien décidée à mettre le holà à la « mode toxique ». Parmi les mesures qui devraient être mises en place : fin de la publicité pour les plateformes comme Shein et Temu, et malus écologique sur chaque article.

