«Ohh, on en a fait des manifestations », lance Anne-Marie Crolais, un sourire en coin. « À 70 ans, je pensais que j’allais me calmer… Et non, je crois que je ne m’arrêterai jamais », s’exclame-t-elle en rigolant.

Depuis ses 24 ans et son élection à la présidence du Centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA), cette Bretonne n’a jamais cessé de se battre. D’abord pour les droits des femmes et l’obtention d’un statut pour les agricultrices, mais aussi, de manière générale, pour l’ensemble du métier. Retour sur son histoire.

Être une agricultrice… mais pas comme sa mère

Fille d’agriculteurs dans une exploitation des Côtes-d’Armor, Anne-Marie Crolais est née « sur la terre battue », précise-t-elle. « Quand je disais ça à mes enfants, ils ne me croyaient pas, ils disaient que c’était du temps de la Préhistoire ! » Si elle insiste sur ce point, c’est pour rappeler qu’il « ne faut pas oublier le contexte dans lequel vivaient les femmes jusqu’il y a très peu d’années ».

Elle se souvient de sa mère qui « s’est sacrifiée » pour sa famille. « Je l’ai vue aller dans les champs très tôt le matin, puis s’occuper du linge et ne jamais s’arrêter pour avoir les moyens de nous élever et faire vivre l’exploitation, raconte Anne-Marie Crolais. Elle a travaillé si dur et elle n’avait pas les moyens de s’acheter quoi que ce soit. Jamais de loisirs, jamais de fêtes. Elle ne sortait pas pendant que mon père en profitait. »

Cette vie, c’était celle « d’énormément de femmes d’agriculteurs », assure-t-elle. « En plus, elles avaient une telle abnégation d’elles-mêmes, c’est fou. Elles s’oubliaient complètement, même dans la souffrance. Deux heures avant d’accoucher, elles étaient en train de traire les vaches et elles se remettaient au boulot dans la journée après l’accouchement. »

Alors quand, lors du mariage d’Anne-Marie Crolais, le maire ose dire que sa mère est « sans profession », elle bondit. « J’ai dit : ''Non mais vous rigolez ou quoi ? ! Il doit bien y avoir quelque chose à mettre avec tout ce qu’elle fait''. Mais pour la société, ma mère n’était rien. » C’était clair, si Anne-Marie Crolais devenait un jour agricultrice, ce ne serait « jamais comme elle ». « Les sacrifices qu’elle avait faits avaient marqué ma jeunesse, souligne-t-elle. J’allais me battre pour ne pas vivre dans ces conditions. »

Des réunions de vulgarisation à la présidence d’un syndicat

À 18 ans et demi, elle se marie et s’installe chez sa belle-famille. Elle fait un nouveau constat qui la révolte : elle était de la main-d’œuvre bon marché et toujours sans reconnaissance. « Ce sont toutes ces injustices cumulées qui ont fait partie de ma motivation pour m’arracher de cette situation », affirme-t-elle.

Elle participe alors aux ateliers de « vulgarisation féminine » qui étaient proposés dans les départements dans les années 1970. « C’était un centre où on se retrouvait entre femmes pour étudier toute la technique agricole, explique-t-elle. Au fur et à mesure de nos réunions, on a constaté qu’on avait les mêmes problèmes. Par exemple, un tracteur vieux de 30 ans était mieux assuré que nous s’il arrivait un accident sur l’exploitation. Très vite, je me suis dit que, si je voulais me faire entendre, il fallait que je m’engage. »

Elle se rapproche du Centre département des jeunes agriculteurs (CDJA). Et en 1976, à 24 ans, elle en devient la présidente. Une première en France pour une femme. « J’avais l’âme combative alors j’ai accepté mais je ne pensais pas que l’engrenage allait aller aussi loin, rit-elle. C’était déjà quelque chose d’être reconnue par mes pairs pour un mandat mais j’ai été réélue, puis je suis devenue secrétaire générale de la FDSEA, j’ai aussi été à la chambre d’agriculture, etc. »

Le statut d’agricultrice, le combat d’une vie

Pour Anne-Marie Crolais, c’est le début d’une vie de lutte pour les droits des agricultrices mais aussi pour l’agriculture en général, notamment sur la question du revenu agricole. « Concernant les femmes, on a dû faire étape par étape, avec l’accès aux congés maternité ou encore la protection sociale », indique-t-elle.

Avant d’ajouter, émue : « Mais le plus beau succès, c’était mon premier combat : le statut. On s’est bagarré pendant si longtemps pour obtenir cette reconnaissance sociale et fiscale. Il a fallu 35 ans… Mais on y est arrivé avec le Gaec entre époux en 2011. Quand j’ai vu que ma fille pouvait prendre le statut d’agricultrice, au même titre et aux mêmes conditions que son mari, c’était fabuleux. »

Anne-Marie Crolais lors d'une manifestation (archives). - A-M. Crolais

Pour celle qui est surnommée « la figure de la révolte », c’est la force du collectif qui a permis ces avancées majeures. « Le CDJA m’a formée, c’était mon université, c’était une nouvelle prise de conscience, appuie-t-elle. Et puis, il fallait faire adhérer tout le monde car pour nous, notre patron, c’était notre mari, donc si on voulait progresser, c’était ensemble. Je le pense toujours aujourd’hui. Le collectif, c’est la seule façon de militer pour l’amélioration de nos conditions. On ne peut rien avoir sans ça. »

« Il ne faut jamais arrêter de se battre »

La militante reste humble, rappelant qu’elle a aussi réussi grâce à « toutes les agricultrices d’avant ». « Si on en est là, c’est parce qu’elles se sont battues, même dans le silence. Il ne faut pas oublier qu’on revient de loin, surtout dans le monde rural. Aujourd’hui, on porte leur voix mais il ne faut jamais arrêter de se battre. C’est dur de se lancer en tant que femme, mais il faut se faire violence par rapport à ce que la société attend de nous. Il faut oser. Nous en sommes capables. »

Aujourd’hui élue à la FDSEA des anciens agriculteurs, elle confie être « sur deux gros dossiers », dont un sur la reconnaissance des carrières agricoles pour que les agricultrices bénéficient de la retraite. « Il reste encore de grandes injustices à corriger, et notamment pour les femmes », conclut-elle.