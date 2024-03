Attaquée par la brasserie Licorne, la bière Lokorn veut garder son nom

Si vous ne parlez pas le breton, sachez que Lokorn est le nom de la commune de Locronan en langue bretonne. C’est aussi le nom d’une microbrasserie fondée à l’automne 2022 par Tanguy Dupuis et Alexandre Berrurier dans ce charmant village du Finistère. Avec six bières artisanales à leur catalogue et une clientèle déjà fidèle, le projet des deux potes d’enfance semblait bien lancé. Mais en début d’année, un courrier est venu doucher leur enthousiasme. Il est signé de la brasserie alsacienne Licorne, qui a saisi l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) pour demander la nullité de la marque Lokorn.

Filiale du groupe allemand Karlsberg, la brasserie implantée à Saverne (Bas-Rhin), qui affiche un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, estime en effet que la bière bretonne imite sa marque avec un nom et un logo susceptibles d’induire « un risque de confusion » pour le consommateur. « On était sous le choc au début quand on a lu le courrier, puis étonnés par cette démarche », se souvient Tanguy Dupuis.

Il n’y a « aucune confusion possible »

Les deux acolytes avaient pourtant bien pris le soin de déposer leur marque à l’Inpi en octobre 2022. « Personne ne s’est alors manifesté donc pour nous c’était bon », assure le brasseur finistérien. Jusqu’à ce fameux courrier en date du 15 janvier, précédé quelques mois plus tôt d’une lettre de mise en demeure signée par l’avocat de la brasserie Licorne. « Ils ont voulu nous faire peur mais on a décidé de ne pas lâcher et de se battre face à ce géant de la bière », souligne Tanguy Dupuis.

Pour sa défense, il assure que le nom et le logo de leur bière Lokorn sont « diamétralement opposés » à ceux de la brasserie Licorne et qu’il n’y a donc « aucune confusion possible. » « Qu’on m’explique déjà sémantiquement en quoi Lokorn et Licorne se ressemblent, indique-t-il. Et puis notre logo est un cube de granit avec des cornes celtes en gravure alors que le leur est un cheval avec une corne en blanc et rouge. » Des arguments que Tanguy Dupuis compte bien défendre devant l’Inpi, qui devrait rendre sa décision sur ce litige entre juin et octobre.

Déjà un précédent en février 2019

Contactée, la brasserie Licorne assure de son côté via son responsable juridique qu’elle ne fera « aucun commentaire » sachant que « le dossier est en cours d’instruction. » Elle précise toutefois que « cette demande en nullité s’inscrit dans le prolongement d’une décision du 4 février 2019 de l’Inpi ». Ce jour-là, l’institut avait en effet retoqué la dénomination déposée par un habitant de Locronan. « Mais ce monsieur ne s’est jamais défendu et cela ne peut donc pas faire jurisprudence », répond Tanguy Dupuis.

Pour les aider dans leur combat « de David contre Goliath » et « parce que ça coûte très cher pour une petite entreprise comme la nôtre », les deux brasseurs bretons ont lancé une cagnotte en ligne. « On veut seulement garder notre marque et qu’on nous fiche la paix », assure Tanguy Dupuis.