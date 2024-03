Ses visions avaient contribué à attirer des centaines de pèlerins sur les hauteurs du lac de Bracciano, près de Rome. Mercredi, l’Église catholique a annoncé que les « apparitions » relatées par une « voyante » en 2023 étaient fausses.

« Une arnaque géante »

Le diocèse de Civita Castellana a indiqué dans un communiqué avoir « décrété le caractère non surnaturel des faits ». Cette Sicilienne de 54 ans affirmait avoir entendu la Vierge, vu la statuette de la Madone verser des larmes de sang et assisté à une multiplication de pizzas et de gnocchis à Trevignano Romano.

Prudent, le diocèse avait ouvert une enquête en avril 2023 à la suite des plaintes de nombreux habitants de Trevignano Romano. Excédés par les allées et venus de fidèles en quête d’un miracle, ces derniers n’avaient pas hésité à dénoncer une « arnaque géante ».

Une « voyante » déjà condamnée pour fraude

« Après une période appropriée de discernement attentif et après avoir entendu les témoignages sur place et consulté une commission d’experts », dont un psychologue, un expert en mariologie et un canoniste, le diocèse a « décrété le caractère non surnaturel des faits en question », a conclu l’évêque Mgr Marco Salvi. Le décret évoque également de « nombreuses erreurs théologiques » dans les propos de la quinquagénaire.

Peu après ses témoignages remplis de « contradictions », cette ancienne entrepreneuse condamnée en 2013 pour banqueroute frauduleuse avait fondé une association lucrative très rentable. Elle s’enrichissait notamment par le biais de dons individuels. Le seul cas de miracle officiellement reconnu par le Pape remonte à 1953, avec les lacrimations de la Vierge à Syracuse (Sicile).