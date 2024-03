Un blocage devant Lidl pour dénoncer des bouteilles de Bordeaux à 1,89 euro

Les entrées et sorties des camions sont bloquées depuis 5 heures ce jeudi matin, sur le site logistique de Lidl, à Cestas près de Bordeaux. C’est le collectif Viti33, une association de viticulteurs girondins, qui a appelé à ce blocage après le lancement mercredi de la foire aux vins de printemps de l’enseigne low cost. « On a trouvé dans les rayons des bouteilles à 1, 89 euros et on ne gagne pas notre vie à ce prix-là, c’est pour ça qu’on est là », explique à 20 Minutes Didier Cousiney, l’un des représentants du collectif.

Entre 2, 60 et 3 euros « tout le monde gagnerait sa vie »

Le tonneau de 900 litres de Bordeaux, dont le coût de production s’élève à environ 1.200 euros, est aujourd’hui acheté par le négoce à 700 euros. « Il y a un delta de 500 euros en notre défaveur, souligne Didier Cousiney. On veut au minimum le vendre au prix du coût de revient (1.200 euros) et l’idéal ce serait 1.400 euros le tonneau. »

Côté consommateur, la hausse ne serait pas retentissante puisque la bouteille vendue 1, 89 euros passerait alors, si le tonneau est acheté 1.400 euros par le négoce, à un prix compris entre 2, 60 et 3 euros. « Et tout le monde gagnerait sa vie », pointe le représentant du collectif qui fait le rapprochement avec les producteurs laitiers, réclamant eux une hausse de l’ordre de 5 à 7 centimes le litre.

Mobilisé dans un esprit constructif, le collectif a déjà été contacté par des directeurs d’achats liquides de la grande distribution. « On veut nouer un dialogue avec les plateformes d’achat de Lidl et d’autres pour nous faire entendre », pointe Didier Cousiney. Il tient à dire que les viticulteurs ne lâcheront rien et sont prêts à renouveler les opérations de blocage, à différents niveaux de la filière.