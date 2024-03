Escrocs ou fraudeurs, Enedis part à la chasse aux voleurs d’électricité

Les récentes augmentations du prix de l’électricité feront bientôt du kWH un bien aussi précieux que les clopes chez un buraliste français. Si cette flambée peut inciter les consommateurs à rivaliser d’ingéniosité pour économiser l’énergie, nous avons aussi constaté que cela pouvait engendrer des dérives moins légales. C’est d’ailleurs contre cela que le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, Enedis, a tenu à mettre en garde ses clients.

Dans un récent appel à témoignages lancé par 20 Minutes, un lecteur nous avait assuré qu’il avait trafiqué son compteur électrique afin de ne plus se soucier de faire marcher à fond son chauffage. Bien entendu, c’est illégal, mais la pratique semble se répandre.

« Enedis est informée de l’utilisation de son nom et de l’identité de certains de ses collaborateurs à des fins frauduleuses telles que la réalisation de modifications dangereuses et illégales sur le tableau électrique de ses clients, faussant ainsi leur consommation d’électricité », assure l’entreprise dans un communiqué publié, ce mercredi.

Gare aux escrocs et à la triche volontaire

Si Enedis met d’abord en avant le côté dangereux d’une intervention non conforme sur le tableau ou sur le compteur électrique, il y a aussi derrière une histoire de gros sous. En effet, avec plus de 37 millions de clients, l’entreprise a un fort potentiel d’exposition à la triche. Pour ses clients de bonne foi, Enedis rappelle donc qu’il ne « réalise aucun démarchage commercial et ne vend aucun produit ou service qui altéreraient l’intégrité du tableau électrique de ses clients afin de réduire partiellement ou totalement le montant à payer pour l’électricité qu’ils ont consommée ».

Ce n’est d’ailleurs même pas la prérogative d’Enedis de vous facturer votre consommation, mais celle des fournisseurs d’énergie. Et de leur côté aussi, les ristournes (comme les tarifs heures creuses) se font avant la consommation, jamais après. Alors si vous voyez débarquer chez vous un « agent Enedis » vous promettant une manipulation qui pourrait faire baisser de moitié votre consommation : c’est une fraude.

Outre les personnes victimes d’escrocs, Enedis alerte aussi les petits malins qui trafiqueraient leurs propres installations. L’électricien martèle que « les vols d’énergie sont passibles de lourdes sanctions » devant la justice. Selon le Code pénal, le vol d’énergie au préjudice d’autrui est considéré comme un vol simple, « puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ». La peine peut monter jusqu’à « dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende », si le vol a été commis avec violences « sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ».