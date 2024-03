La « corruption de basse intensité », nouveau fléau qui gangrène Marseille

Face aux parlementaires de la commission d’enquête sur le narcotrafic en France, Isabelle Couderc, est allée droit au but : « Je crains que nous ne soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. »

La juge d’instruction du pôle criminalité organisée de la Jirs de Marseille était auditionnée ce mardi après-midi à Paris aux côtés de Nicolas Bessone, le procureur de la République de la ville, Isabelle Fort, procureure adjointe chargée du pôle criminalité organisée, et Olivier Leurent, le président du tribunal judiciaire. L’occasion pour la direction judiciaire marseillaise de dresser un tableau bien sombre du narcotrafic à Marseille, « une narcoville, mais de loin pas que ça », a toutefois conclu Olivier Leurent.

La corruption met à mal les procédures

Pendant près de deux heures, les magistrats marseillais ont ainsi pu détailler toutes les problématiques auxquels ils sont confrontés dans leur lutte contre les trafics de drogue qui gangrènent la deuxième ville de France et engorgent la juridiction avec actuellement 499 dossiers Jirs (juridictions interrégionales spécialisées) relatifs à la criminalité organisée en traitement.

Et parmi ces obstacles, le sujet de la « corruption de basse intensité » est intervenu à plusieurs reprises. « Une fois que nous avons réussi à monter un dossier, il faut ensuite se protéger des fuites, se protéger de toute cette corruption inondée par l’argent du narcotrafic et qui met à mal nos procédures », a expliqué Isabelle Fort, procureure adjointe au pôle criminalité organisée.

Le procureur Nicolas Bessone a ensuite développé, indiquant aux parlementaires : « Sur cette corruption de basse intensité, il faut être clair : la bataille est perdue. […] On commence à avoir de plus en plus de problèmes de corruption de fonctionnaires de police. »

Une centaine de requêtes en nullité pendantes

Et cette corruption ne se limiterait pas à la PJ. « Il y a en effet des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d’annulations de procédures. Cela peut être de l’incompétence, ou de la corruption. Et nous avons actuellement deux enquêtes en cours à Marseille sur des fonctionnaires de greffe suspectés de renseigner des membres du crime organisé », a précisé Nicolas Bessone qui rappelle que « chaque personne a son prix et que les moyens de ces organisations sont quasiment infinis ».

Même lorsque les dossiers n’ont pas fuité ou qu’un motif de nullité n’y a pas été volontairement glissé contre des billets, les narcos parviennent parfois à recouvrer leur liberté par la grâce du manque de moyen de la juridiction. « Nous avons actuellement une centaine de requêtes en nullité pendantes. […] En effet, si un juge d’instruction n’a pas convoqué une mise en examen du détenu dans les quatre mois, ce qui au regard de notre charge de nos cabinets, il est impossible de remplir cet impératif, [la défense] peut saisir immédiatement la chambre d’instruction d’une demande de remise en liberté », a plaidé Isabelle Couderc, déplorant largement un « manque de moyens humains ».

Durcir les outils juridiques

Les magistrats n’ont toutefois pas conclu leur audition sans donner aux parlementaires quelques clefs souhaitées pour améliorer leur action. Au rayon de ces propositions, la création d’un « régime pénitentiaire spécifique » et « très dur » pour ne pas mêler les narcotrafiquants au reste de la population carcérale.

Nicolas Bessone a également appelé de ses vœux la constitution de cours d’assises spéciales, comme celle sur le terrorisme de Paris. L’introduction « d’un statut de repenti », sur le modèle italien, en allant peut-être plus loin pour protéger les informateurs, qui selon le droit actuel ne peuvent pas être directement impliqués dans les trafics, ce qui n’aide pas à obtenir de bonnes infos, a également été évoquée. De même que « des confiscations immédiates des biens et décorrélées des saisies ».

L’enjeu de cette commission d’enquête parlementaire, une première en France initiée en novembre dernier, est d’aider les législateurs à mieux comprendre la première économie souterraine du pays. Elle est attendue pour un déplacement de terrain à Marseille ce jeudi et vendredi, avant la remise d’un rapport qui interviendra avant le 8 mai.