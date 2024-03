A son retour de vacances le 4 janvier dernier, un habitant de Biarritz ne retrouve plus son break Ford Focus là où il l’avait garé, sur une place gratuite de stationnement de la ville, non loin de son domicile. Conscient d’être parti depuis un bon bout de temps (le 15 novembre), il s’attendait à devoir payer une amende et des frais de gardiennage de la fourrière mais, rapportent nos confrères de Sud-Ouest, il a découvert que son véhicule avait été détruit.

Une procédure automatique

Un courrier lui a été envoyé en recommandé le 23 novembre, mais étant absent, il n’en a pas pris connaissance.

Son véhicule a ainsi été considéré comme abandonné deux semaines plus tard, puis détruit le 22 décembre, sa valeur étant estimée à moins de 765 euros. Or le propriétaire estime que sa voiture était cotée 4.000 euros à l’Argus. Il venait de passer le contrôle technique et ses pneus avaient été changés.

« Il suffirait d’humaniser la manière de faire. Si j’avais reçu un SMS, plutôt qu’une lettre recommandée, j’aurais toujours mon break », fait-il valoir auprès de Sud-Ouest. Il a écrit à la mairie de Biarritz et à la police municipale pour dénoncer ce qu’il estime être un « abus de pouvoir ».