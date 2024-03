« Super Tuesday », Macron à Prague et l’UE réduit le plastique

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un rendez-vous incontournable de la politique américaine. Ce mardi, 15 Etats organisent simultanément leurs primaires dans la course à l’investiture pour la présidentielle de novembre. Et pour se consacrer exclusivement à son duel avec Joe Biden, Donald Trump a un objectif : être intronisé comme le champion incontesté des républicains lors de ce « Super Tuesday » et enterrer définitivement sa rivale Nikki Haley. Cette journée a cette année une saveur un peu différente, tant elle paraît dénuée de tout suspense. Côté républicain, Donald Trump est de très loin le favori. En dépit de ses ennuis judiciaires, l’ancien président de 77 ans a gagné quasiment toutes les primaires organisées par son parti depuis janvier et ainsi évincé une grande partie de la concurrence. Côté démocrate, Joe Biden, 81 ans, est candidat à sa réélection et ne fait face à aucune opposition sérieuse.

Macron en visite à Prague pour préciser sa position sur l’Ukraine

Emmanuel Macron est attendu ce mardi en République tchèque, avec au menu la guerre en Ukraine. Le chef de l’Etat se rend à Prague où il devrait préciser son soutien à une initiative tchèque en vue d’acheter des munitions non européennes pour Kiev et écarter toute « logique d’escalade » après ses propos controversés sur la possibilité d’envoyer des troupes occidentales en Ukraine. A un moment où le locataire de l’Élysée semble de plus en plus vouloir imposer son leadership dans le bras de fer avec la Russie, il va rencontrer son homologue Petr Pavel, qu’il avait reçu à Paris en décembre, et signer avec le Premier ministre Petr Fiala un plan d’action 2024-2028 pour le partenariat stratégique bilatéral.

Le monde de la restauration va avoir six ans pour s’adapter aux nouvelles règles afin de protéger l’environnement. L’UE s’est accordée lundi pour verdir ses emballages, avec l’interdiction d’ici à 2030 des contenants plastiques à usage unique dans ses cafés et restaurants, et en restreignant l’usage des « polluants éternels » PFAS. Après d’âpres négociations, eurodéputés et Etats membres se sont entendus sur ce texte clé du « Pacte vert » qui fixe un objectif de réduction de 5 % d’ici à 2030 (par rapport à 2018) du volume total de déchets d’emballages dans l’UE, puis de 10 % en 2035 et 15 % d’ici à 2040. Surtout, tous les emballages dans l’UE devront être recyclables à partir de 2030 et effectivement recyclés « à échelle » d’ici à 2035, de façon à encourager l’essor d’une économie circulaire. Cet accord doit désormais être confirmé formellement par les Vingt-sept et le Parlement européen en plénière avant d’entrer en vigueur.