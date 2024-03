Travail, enfants, charge mentale... Les mères toujours à la maison

Pour les deux du fond qui ne pipent rien au sexisme et pour le bisounours qui pense que tout va mieux en 2024, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a publié une étude dans laquelle il est question du genre et de l’emploi dans les familles avec enfant. Sans surprise aucune – mais ça fait pas mal de le redire en chiffres clairs, de profondes inégalités demeurent entre hommes et femmes au sein d’un même foyer. 20 Minutes a retenu trois chiffres pour illustrer le propos.

Dans 42 % des couples avec enfant, la mère a une moins bonne situation professionnelle que le père

Plus précisément, on parle des couples avec enfant(s) de moins de 6 ans (mais bon, on ne peut pas tout mettre dans un titre) en 2021. Dans 50 % des couples, la situation professionnelle – allant de l’inactivité à l’emploi à temps complet – est similaire. Dans 42 % des couples, la femme a une moins bonne situation. Et dans seulement 8 % des relations, c’est l’homme qui a un moins bon niveau professionnel.

La situation est néanmoins meilleure qu’en 2022, année durant laquelle seulement 36 % des couples avaient une situation professionnelle similaire. En 2022 également, dans 59 % des cas, la femme avait un moins bon job. Pas de quoi sortir le champagne non plus tant l’écart reste immense.

31 % des mères renoncent à leur condition d’emploi pour leurs enfants, contre 5 % des pères

Dans le détail, 16 % des mères déclarent être sans emploi en raison des enfants contre 4 % des pères parmi l’ensemble des couples. Pour ce qui est du temps partiel, l’écart est encore pire : 15 % des mères sont à temps partiel pour une raison principalement liée aux enfants, contre 1 % des pères.

Les femmes passent 22 heures pendant les heures de travail à s’occuper des enfants

Malgré des horaires souvent décalés, on s’accordera à dire que les shifts dits « de jour » se situent environ entre 8 heures et 19 heures du lundi au vendredi. Un créneau durant lequel un enfant de moins de 3 ans demande aussi de l’attention (certes, il en demande tout le temps).

S’il n’est pas possible de le faire garder, comme c’est le cas pour 18 % des couples, selon cette étude de la Drees, c’est alors aux parents de s’y coller. Ou plutôt à la mère, puisque celle-ci passerait en moyenne 22 heures du lundi au vendredi entre 8 heures et 19 heures à s’occuper du bambin – soit en moyenne plus de trois heures par jour pendant les créneaux de travail – contre moins de cinq heures hebdomadaires pour les pères.