«Si on disparaît, ce serait une catastrophe pour les personnes qu’on accompagne », lance, désespérée, Kakpotia Marie-Claire Koulibaly, directrice et fondatrice de l’association des Orchidées rouges. Son ONG, créée en 2017, qui accompagne gratuitement, par an, plus de 500 filles et femmes menacées ou survivantes d’excision et/ou de mariage forcé, est menacée de fermeture faute de financements.

Les promesses de subventions qui lui avaient été faites en février 2023, lorsque sa structure a repris l’association Gams à Lyon, spécialisée sur les mêmes sujets, n’ont pas été tenues. « Des collectivités publiques comme l’agence régionale de santé [ARS] sont venues nous chercher pour conserver l’activité sur le territoire mais surtout, développer cet accompagnement avec un centre médico-psycho social spécialisé, comme c’est le cas à Bordeaux, poursuit Kakpotia Marie-Claire Koulibaly. Ce qui implique des fonds supplémentaires qui ne nous ont jamais été accordés. »

Plus de 500 femmes livrées à elles-mêmes si la structure disparaît

Si la directrice des Orchidées rouges tire la sonnette d’alarme, c’est parce que la situation financière de la structure lyonnaise entraîne « la fermeture de l’ONG entière ». « Depuis l’été dernier, j’alerte sur la situation, indique la fondatrice. On survit grâce à des donations privées mais elles arrivent aujourd’hui à épuisement. » En derniers recours, elle a lancé une cagnotte en ligne. « Si je n’ai pas assez d’argent d’ici la semaine prochaine, je ferme tout », souffle-t-elle.

Elle rappelle que les Orchidées rouges est la seule structure spécialisée dans l’accompagnement « de bout en bout », « sur tous les aspects de la vie des femmes » victimes de ces violences. « Le peu de structures qui existent est en Ile-de-France et ne propose qu’un accompagnement hospitalo-centré. Nous, on va au-delà de la question médicale parce qu’on a un accompagnement psychologique et social, un volet prévention et émancipation économique des femmes », assure-t-elle.

Avant d’ajouter : « Si on disparaît, des centaines de femmes vont se retrouver livrées à elles-mêmes alors qu’elles nous confient que si elles sont encore en vie, c’est grâce à vous. » Kakpotia Marie-Claire Koulibaly confie qu’en un an d’ouverture à Lyon, 400 personnes ont été prises en charge et qu’il faut aujourd’hui quatre mois d’attente pour un rendez-vous « tant il y a un besoin ».

Contactée par 20 Minutes, l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes confirme que les Orchidées rouges a absorbé l’activité du Gams pour poursuivre « la lutte contre les mutilations sexuelles féminines et le mariage forcé sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes, cette dernière étant l’une des plus touchées par les pratiques des mutilations sexuelles après l’Île de France ». L’ARS affirme que, pour l’année 2023 et au titre de la prévention et promotion de la santé (PPS), l’association a bénéficié « d’un financement à hauteur de 42.000 euros ». Et de préciser : « Concernant l’année 2024, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas reçu à ce jour de la part de l’association les Orchidées rouges de demande de renouvellement de cette subvention mais se tient à disposition de l’association pour étudier toute demande. »

« Incapacité de l’Etat »

Pour cette femme, qui a elle-même subi une excision à l’âge de 9 ans, c’est « une honte » qu’il n’y a pas plus de prise de conscience sur ce sujet. « Il ne faut pas croire que les mutilations sexuelles sont une problématique marginalisée. En France, 125.000 personnes sont concernées et parmi les filles de ces victimes, 3 sur 10 risquent à leur tour de subir ces violences. »

À l’approche de la journée internationale des droits des femmes, elle rappelle : « On ne peut pas lutter pour les droits des femmes et ignorer l’excision qui est une des manifestations les plus extrêmes des inégalités entre les hommes et les femmes. Cette mutilation est une atteinte à l’intégrité physique, au droit à la santé, à la sexualité et à la vie des personnes qui en sont victimes. »

Avant d’appuyer : « Il ne sert à rien de mettre en avant une journée s’il n’y a pas de soutiens concrets derrière envers des organisations qui œuvrent au quotidien pour que les droits des femmes deviennent une réalité dans notre société. Il faudrait que le 8 mars soit tous les jours et que l’argent investi dans les campagnes de communication soit lissé sur toute l’année. » Selon elle, l’existence d’associations comme la sienne montre d’ailleurs « l’incapacité de l’Etat à faire progresser l’égalité ». « Ce sont nos structures qui agissent. Et on le fait sans moyen. Parce que nous, on a conscience du besoin et qu’on ne peut pas laisser ces femmes mourir sans essayer de les aider », conclut-elle.